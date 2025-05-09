Galatasaray'da Jakobs ve Sara göreve!
Şampiyonluk yarışındaki kritik virajda Trabzonspor'a konuk olacak Galatasaray'da Jakobs ve Gabriel Sara ilk 11'e dönecek.
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Galatasaray'da 5. yıldız için geri sayım sürerken, Kemerburgaz'da şampiyonluk kelimesi ağızlara alınmıyor.
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Okan Buruk 8 puanlık farka rağmen öğrencilerine uyarılarda bulunurken, henüz ipi göğüslemediklerini hatırlatıyor.
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Trabzonspor maçı hazırlıkları aynı ciddiyetle sürerken, Buruk'un 11'i de büyük ölçüde netleşti.
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Sarı-kırmızılılar, zorlu deplasmanda son maç 11'ine göre iki değişiklikle sahaya çıkabilir.
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Okan Buruk sakatlık yaşayan Eren Elmalı'yı bu mücadelede riske etmeyi planlamıyor.
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Trabzonspor karşısında Eren Elmalı'nın yerine sol bekte Ismail Jakobs'un oynaması planlanıyor.
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Sivasspor mücadelesinde Victor Osimhen'in arkasında oynayan Alvaro Morata da kulübeye dönecek.
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Buruk bu mücadelede 10 numara pozisyonunda Gabriel Sara'yı oynatmayı düşünüyor.
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Deneyimli teknik adam, Brezilyalı oyuncuyla üçlü orta saha kurgusuna dönüp orta saha üstünlüğünü ele almayı düşünüyor.
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Fenerbahçe'yle arasında 8 puanlık fark bulunan Galatasaray'ın Trabzon'da şampiyon olma ihtimali de bulunuyor.