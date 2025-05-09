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        Haberler Gündem Politika PKK: Öcalan'ın çağrısıyla kongre 5-7 Mayıs'ta toplandı! Tarihi bir karar alındı! | Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        PKK: Öcalan'ın çağrısıyla kongre 5-7 Mayıs'ta toplandı! Tarihi bir karar alındı!

        PKK, kongresini Öcalan'ın çağrısı üzerine 5-7 Mayıs tarihinde toplandığını duyurdu. Açıklamada, "Alınan karar, bilgi ve belgeler yakın zamanda paylaşılacaktır. Tarihi öneme sahip bir karar alındı" denildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.05.2025 - 12:04 Güncelleme: 09.05.2025 - 14:38
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        PKK: Kongre 5-7 Mayıs'ta toplandı! Tarihi bir karar alındı!
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        PKK, kongresini Öcalan'ın çağrısı üzerine 5-7 Mayıs tarihinde toplandığını duyurdu ve açıklamada, "Alınan karar, bilgi ve belgeler yakın zamanda paylaşılacaktır. Tarihi öneme sahip bir karar alındı" denildi.

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        DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, açıklamadan kısa bir süre önce, "PKK'nın kongresini topladığını duyurması an meselesi. Bu tarihi adımı önemle bekliyoruz. Üzerimize düşen sorumluluğu kararlılıkla yaparız. Adımın sonrası önemli, siyasete önemli görevler düşüyor" ifadelerini kullanmıştı.

        1 MART'TA ÇAĞRIYI KABUL ETMİŞTİ

        PKK 1 Mart'ta, İmralı Heyeti'nin, şubat ayında düzenlediği basın toplantısıyla duyurduğu Abdullah Öcalan'ın, "Kongreyi toplayın ve silah bırakın" çağrısını kabul ettiğini duyurmuştu.

        Kandil'den yapılan açıklamada, "Barış ve demokratik toplum çağrısının hayata geçmesi için bugünden geçerli olmak üzere Öcalan'ın çağrısını kabul ediyoruz. Üzerimize ateş açılmadıkça hiçbir unsurumuz karşılık vermeyecektir" ifadeleri yer almıştı.

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