Pervin Buldan: Asıl şimdi barışın mihenk taşları döşenecek

PKK, kongresini Öcalan'ın çağrısı üzerine 5-7 Mayıs tarihinde toplandığını açıkladı.

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Bu açıklamanın ardından Habertürk'e konuşan İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan da, "Asıl şimdi barışın mihenk taşları döşenecek. Hepimize hayırlı olsun. Sırrı Başkanımın görmesini çok arzu ederdim" dedi.

Buldan Adıyaman'da yaptığı açıklamada da, "Açıkçası tarihi bir dönem. Biz bu barışı Sırrı Süreyya Önder'e elbette armağan edeceğiz. Zor bir kongre oldu. Zor olan bir şey gerçekleşti. Ne zaman detaylı bir açıklama yapılacağına ilişkin elimizde net bir şey yok. Bu emeğin en azından bu sürece gelmesi büyük bir şey. Atılacak olan adımlar elbette Türkiye'yi demokratikleştirecek adımlar olacaktır" ifadelerini kullandı.

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