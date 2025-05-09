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        Haberler Gündem Güncel Pervin Buldan: Asıl şimdi barışın mihenk taşları döşenecek | Son dakika haberler | Son dakika haberleri

        Pervin Buldan: Asıl şimdi barışın mihenk taşları döşenecek

        İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan yaptığı açıklamada, "Asıl şimdi barışın mihenk taşları döşenecek. Hepimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberi..

        Giriş: 09.05.2025 - 14:36 Güncelleme: 09.05.2025 - 16:00
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        Pervin Buldan: Asıl şimdi barışın mihenk taşları döşenecek
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        PKK, kongresini Öcalan'ın çağrısı üzerine 5-7 Mayıs tarihinde toplandığını açıkladı.

        Bu açıklamanın ardından Habertürk'e konuşan İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan da, "Asıl şimdi barışın mihenk taşları döşenecek. Hepimize hayırlı olsun. Sırrı Başkanımın görmesini çok arzu ederdim" dedi.

        Buldan Adıyaman'da yaptığı açıklamada da, "Açıkçası tarihi bir dönem. Biz bu barışı Sırrı Süreyya Önder'e elbette armağan edeceğiz. Zor bir kongre oldu. Zor olan bir şey gerçekleşti. Ne zaman detaylı bir açıklama yapılacağına ilişkin elimizde net bir şey yok. Bu emeğin en azından bu sürece gelmesi büyük bir şey. Atılacak olan adımlar elbette Türkiye'yi demokratikleştirecek adımlar olacaktır" ifadelerini kullandı.

        PKK: Kongre 5-7 Mayıs'ta toplandı! Tarihi bir karar alındı!
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