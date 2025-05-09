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        Haberler Yaşam Yaren leylek dört yavrusuna da kavuştu

        Yaren leylek dört yavrusuna da kavuştu

        Bursa'da 69 yaşındaki balıkçı Adem Yılmaz ile dostluğu filme konu olan ve 'Eskikarağaç Leylek Köyü'ne bu yıl 14'üncü kez gelen Yaren leylek ile eşi Nazlı'nın 2 yavrusu daha yumurtadan çıktı. Doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş, yuvadaki 4 yavrunun fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 09:48 Güncelleme: 09.05.2025 - 09:48
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          Türkiye'yi, Avrupa Leylek Köyleri Birliği'nde temsil eden tek köy olan Bursa'nın Karacabey ilçesi Eskikaraağaç köyünde balıkçı Adem Yılmaz ile Yaren leyleğin dostluğu, milyonlar tarafından ilgiyle takip edilen hikayeye dönüştü.

        • 2

          15 Mart’ta, Eskikaraağaç'a gelen Yaren leylek, her yıl olduğu gibi bu yıl da balıkçı Adem Yılmaz'ın kayığına konup, beklenen görüntüleri verdi.

        • 3

          Yaren ile Nazlı'nın buluşmasını yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar ve görüntülerle duyurdu. Yaren leylek ile eşi Nazlı'nın buluşmasını, balıkçı Adem Yılmaz da göldeki kayığından izledi.

        • 4

          "ŞU SIRALAR KAYIĞA GELMİYOR"

          Balıkçı Adem Yılmaz'ın gölde tuttuğu balıklarla beslenen Yaren leylek ve eşinin, bu yıl da dört yumurtası oldu.

        • 5

          Eşi ile sırayla kuluçkaya yatan Yaren leyleğin ilk yavrusu 30 Nisan'da ikinci yavru ise 1 Mayıs’ta yumurtadan çıktı.

        • 6

          2 yavrunun da bu hafta yumurtadan çıkmasıyla, Yaren leylek ile eşi Nazlı'nın dört yavrusuna da kavuştuğunu, doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş sosyal medya hesabından, şu cümlelerle duyurdu:

        • 7

          "Yavrularımız sonunda kendini göstermeye başladılar. 1 haftalık halleriyle en büyük yavrumuz böyle poz verdi ağzında yutmaya çalıştığı yılanın kuyruğuyla. Yaren Leylek'in bu yıl dört yavrusu yumurtadan çıktı.

        • 8

          İlginç olan ne biliyor musunuz, Yaren şu sıralar kayığa gelmiyor. Sebebi ise yavrularının henüz balık yutabilecek boyutta olmaması. Bunun yerine özellikle küçük böcek, sinek ve yavru kurbağa ve balıkları yakalıyor. Birkaç hafta sonra yavruların diyetine balıklar girince sanırım yine kayığa da uğrayacak."

        • 9

          ESKİKARAĞAÇ, LEYLEKLERİN GÖÇ ROTASINDA

          Eskikaraağaç Leylek Köyü, her yıl göç döneminde on binlerce leyleğin göç rotası üzerinde yer alıyor.

        • 10

          Köy, aynı zamanda yerleşik leyleklere de ev sahipliği yapıyor. 'Yaren Leylek ve Adem Amca'nın hikayesi doğaseverler tarafından da ilgiyle takip ediliyor.

        • 11

          2019'da Karacabey Belediyesi'nin katkılarıyla, yönetmen Burak Doğansoysal tarafından hikaye filme alındı ve Prag Film Ödülleri'nde 'En İyi Belgesel' ödülünü kazandı.

        • 12

          CANLI YAYINLA YUVASI İZLENEBİLİYOR

          Yaren Leylek ve Adem Amca'nın hikayesi, köyde turizm hareketliliğini de beraberinde getirdi.

        • 13

          Hikayeyi duyan ve leylekleri yakından görmek isteyen doğaseverler, her yıl Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Eskikarağaç Leylek Köyü'nü ziyaret ediyor.

        • 14

          Karacabey Belediyesi, Yaren Leylek ve eşinin bulunduğu yuvanın internet üzerinden 7 gün 24 saat canlı yayın ile izlenebilmesi amacıyla, ‘www.yarenleylek.com’ sitesini devreye aldı.

        • 15

          Böylelikle, Yaren leylek kendisini merakla bekleyenler tarafından takip edilebiliyor.

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