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        Haberler Spor Transfer Galatasaray'da sıcak gelişme! Brazao... - Futbol Haberleri

        Galatasaray'da sıcak gelişme! Brazao...

        Galatasaray, sezon sonunda kulüpten ayrılması beklenen Fernando Muslera'nın alternatifini Güney Amerika'da buldu. Sarı-kırmızılı yönetimin, Muslera'nın yerini Brezilyalı kaleci Gabriel Brazao ile doldurmak istediği öne sürüldü. 24 yaşındaki file bekçisinin sosyal medyada yaptığı beğeni ise Galatasaraylıları heyecanlandırdı.

        Giriş: 09.05.2025 - 09:49 Güncelleme: 09.05.2025 - 09:55
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        • 1

          Galatasaray’da Fernando Muslera dönemi yavaş yavaş sona yaklaşıyor. Eşyalarını gemiyle Uruguay’a gönderen tecrübeli kalecinin, Uruguay’a dönmesine kesin gözüyle bakılıyor.

        • 2

          Sarı-kırmızılı yönetim, kaptanın devam etmek istemesi durumunda sözleşmesini bir yıl daha uzatmaya sıcak baksa da, olası vedaya karşı hazırlıklarına şimdiden başladı.

        • 3

          Yönetimin hem yerli hem de yabancı birçok kaleciyle temas kurduğu gelen bilgiler arasında. Gündemdeki son isim ise Brezilya’dan…

        • 4

          Brezilya basınına göre Galatasaray, Santos’un 24 yaşındaki kalecisi Gabriel Brazao’yu transfer listesine ekledi.

        • 5

          Sarı-kırmızılıların, oyuncunun menajeriyle iletişime geçerek transfer maliyetini öğrenmeye çalıştığı belirtiliyor.

        • 6

          Öte yandan genç kaleci, sosyal medya hesabından Galatasaray’la ilgili çıkan bir transfer haberini beğendi.

        • 7

          Bu hareket, taraftarlar arasında heyecan yaratırken, transferin kısa sürede netlik kazanabileceği yorumlarına yol açtı.

        • 8

          1.92 boyundaki genç kaleci, bu sezon Santos formasıyla 21 maçta görev aldı, 27 gol yedi ve 4 maçta kalesini gole kapattı.

        • 9

          Cruzeiro altyapısından yetişen Brazao, 2019’da Parma’ya transfer olarak Avrupa’ya adım attı. Aynı yıl 6.3 milyon Euro bonservis bedeliyle Inter'e imza attı.

        • 10

          Albacete, Real Oviedo, Cruzeiro, SPAL ve Ternana gibi kulüplerde kiralık olarak forma giyen Brazao, 2023-24 sezonunun devre arasında bedelsiz olarak Santos’a katıldı.

        • 11

          Oyuncunun Brezilya ekibiyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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