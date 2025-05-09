Galatasaray'da sıcak gelişme! Brazao...
Galatasaray, sezon sonunda kulüpten ayrılması beklenen Fernando Muslera'nın alternatifini Güney Amerika'da buldu. Sarı-kırmızılı yönetimin, Muslera'nın yerini Brezilyalı kaleci Gabriel Brazao ile doldurmak istediği öne sürüldü. 24 yaşındaki file bekçisinin sosyal medyada yaptığı beğeni ise Galatasaraylıları heyecanlandırdı.
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Galatasaray’da Fernando Muslera dönemi yavaş yavaş sona yaklaşıyor. Eşyalarını gemiyle Uruguay’a gönderen tecrübeli kalecinin, Uruguay’a dönmesine kesin gözüyle bakılıyor.
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Sarı-kırmızılı yönetim, kaptanın devam etmek istemesi durumunda sözleşmesini bir yıl daha uzatmaya sıcak baksa da, olası vedaya karşı hazırlıklarına şimdiden başladı.
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Yönetimin hem yerli hem de yabancı birçok kaleciyle temas kurduğu gelen bilgiler arasında. Gündemdeki son isim ise Brezilya’dan…
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Brezilya basınına göre Galatasaray, Santos’un 24 yaşındaki kalecisi Gabriel Brazao’yu transfer listesine ekledi.
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Sarı-kırmızılıların, oyuncunun menajeriyle iletişime geçerek transfer maliyetini öğrenmeye çalıştığı belirtiliyor.
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Öte yandan genç kaleci, sosyal medya hesabından Galatasaray’la ilgili çıkan bir transfer haberini beğendi.
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Bu hareket, taraftarlar arasında heyecan yaratırken, transferin kısa sürede netlik kazanabileceği yorumlarına yol açtı.
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1.92 boyundaki genç kaleci, bu sezon Santos formasıyla 21 maçta görev aldı, 27 gol yedi ve 4 maçta kalesini gole kapattı.
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Cruzeiro altyapısından yetişen Brazao, 2019’da Parma’ya transfer olarak Avrupa’ya adım attı. Aynı yıl 6.3 milyon Euro bonservis bedeliyle Inter'e imza attı.
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Albacete, Real Oviedo, Cruzeiro, SPAL ve Ternana gibi kulüplerde kiralık olarak forma giyen Brazao, 2023-24 sezonunun devre arasında bedelsiz olarak Santos’a katıldı.
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Oyuncunun Brezilya ekibiyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.