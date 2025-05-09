Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Giresun haberleri: Lisede vahşet! 1 kadın öldürüldü! - Son dakika korkunç olay! | Son dakika haberleri | Son dakika haberleri

        Lisede vahşet! 2 kadın öldürüldü!

        Giresun'da bulunan Sosyal Bilimler Lisesi'nde tam bir vahşet yaşandı. Olayda okulun özel güvenlik görevlisi, okul kantininde tartıştığı temizlik görevlisi Yonca Çavuş (30) ile onu ziyarete gelen kız kardeşi Rana Çavuş Gökçin'i (26) tabancayla vurarak öldürdü. Kaçan cinayet şüphelisinin yakalandığı açıklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 11:20 Güncelleme: 09.05.2025 - 14:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Lisede vahşet! 2 kadın öldürüldü!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Giresun'da bir lisede özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Abdullah T. (53), okul kantininde tartıştığı temizlik görevlisi Yonca Çavuş (30) ile onu ziyarete gelen kız kardeşi Rana Çavuş Gökçin'i (26) tabancayla vurarak öldürdü.

        DHA'nın haberine göre olay, saat 09.30 sıralarında Aksu Mahallesi'ndeki bir lisenin kantininde meydana geldi. Cezaevinden bir süre önce tahliye olup, 696 sayılı KHK kapsamında lisede özel güvenlik personeli olarak çalışan Abdullah T., bilinmeyen nedenle okulda temizlik görevlisi olan Yonca Çavuş ve onu ziyarete gelen kız kardeşi Rana Çavuş Gökçin ile tartışmaya başladı.

        REKLAM
        Yonca Çavuş
        Yonca Çavuş

        Tartışmanın büyümesi ile tabancayla kız kardeşlere ateş eden Abdullah T., okuldan kaçtı. Kız kardeşler kanlar içinde yere yığılırken, ihbarla okula sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Yonca Çavuş'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Rana Çavuş Gökçin de ambulansla Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Gökçin, kurtarılamadı. Kaçan Abdullah T. yakalanırken, olay sonrası okulda eğitim-öğretime ara verildi.

        Rana Çavuş Gökçin
        Rana Çavuş Gökçin

        VALİ SERDENGEÇTİ'DEN AÇIKLAMA

        Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti de okula gelerek yetkililerden bilgi aldı. Vali Serdengeçti, yaptığı açıklamada, "Yaşanan saldırı hepimizi derinden üzmüştür. Konunun tüm yönleriyle aydınlatılması için gerekli işlemler başlatılmıştır" dedi. Şüphelinin geçmişine ve okuldaki öğrencilerin durumuna yönelik soru üzerine konuşan Vali Serdengeçti, "Şahıs, 696 sayılı KHK kapsamında kadrolu olarak görev yapmaktaydı. Hükümlü kadrosundan geçip, geçmediği detaylı olarak tetkik edilecektir. 5 yıldır Milli Eğitim bünyesinde çalışıyordu, olay öncesi ücretsiz izindeydi. Hem adli hem idari soruşturma başlatıldı. Fail yakalanarak, gözaltına alınmıştır. Hadise kapalı bir alanda meydana geldi; öğrencilerimizle ilgili herhangi bir risk söz konusu değildir. Cuma günü okul tatil edildi, eğitim-öğretim uygun zamanda yeniden başlayacaktır" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika
        #giresun
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        PKK: Kongre 5-7 Mayıs'ta toplandı! Tarihi bir karar alındı!
        PKK: Kongre 5-7 Mayıs'ta toplandı! Tarihi bir karar alındı!
        Genç kadın ağlattı! Yürek yakan kaza!
        Genç kadın ağlattı! Yürek yakan kaza!
        TOSFED ve HT Spor'dan önemli iş birliği
        TOSFED ve HT Spor'dan önemli iş birliği
        Eski eşi ile baldızını öldürmüştü! 2 kez müebbet istenmişti!
        Eski eşi ile baldızını öldürmüştü! 2 kez müebbet istenmişti!
        Fenerbahçe'nin Başakşehir 11'i
        Fenerbahçe'nin Başakşehir 11'i
        Hindistan ve Pakistan: Askeri olarak kim daha üstün?
        Hindistan ve Pakistan: Askeri olarak kim daha üstün?
        İki kardeşi vahşice öldürdü! Katliamın nedeni 'gaiplik' kararı mı?
        İki kardeşi vahşice öldürdü! Katliamın nedeni 'gaiplik' kararı mı?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Katoliklerin yeni lideri Robert Prevost kimdir?
        Katoliklerin yeni lideri Robert Prevost kimdir?
        Jakobs ve Sara göreve!
        Jakobs ve Sara göreve!
        Bill Gates tüm servetini bağışlayacak!
        Bill Gates tüm servetini bağışlayacak!
        İki yıl sonra kapıştılar
        İki yıl sonra kapıştılar
        Brazao'da sıcak gelişme!
        Brazao'da sıcak gelişme!
        İşten çıkarken tazminatınızı yakmayın
        İşten çıkarken tazminatınızı yakmayın
        Yaren leylek dört yavrusuna da kavuştu
        Yaren leylek dört yavrusuna da kavuştu
        Çinli marka Türkiye'ye özel geliştirdi
        Çinli marka Türkiye'ye özel geliştirdi
        9 yıllık mühendislik kariyerini bu meslek için bıraktı!
        9 yıllık mühendislik kariyerini bu meslek için bıraktı!
        Birinin size baktığını nasıl hissedersiniz?
        Birinin size baktığını nasıl hissedersiniz?
        İstanbul'u terk ediyor
        İstanbul'u terk ediyor
        Gerçek İstanbul'u keşfetmenin tam zamanı!
        Gerçek İstanbul'u keşfetmenin tam zamanı!
        Habertürk Anasayfa