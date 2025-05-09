Giresun'da bir lisede özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Abdullah T. (53), okul kantininde tartıştığı temizlik görevlisi Yonca Çavuş (30) ile onu ziyarete gelen kız kardeşi Rana Çavuş Gökçin'i (26) tabancayla vurarak öldürdü.

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DHA'nın haberine göre olay, saat 09.30 sıralarında Aksu Mahallesi'ndeki bir lisenin kantininde meydana geldi. Cezaevinden bir süre önce tahliye olup, 696 sayılı KHK kapsamında lisede özel güvenlik personeli olarak çalışan Abdullah T., bilinmeyen nedenle okulda temizlik görevlisi olan Yonca Çavuş ve onu ziyarete gelen kız kardeşi Rana Çavuş Gökçin ile tartışmaya başladı.

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Yonca Çavuş

Tartışmanın büyümesi ile tabancayla kız kardeşlere ateş eden Abdullah T., okuldan kaçtı. Kız kardeşler kanlar içinde yere yığılırken, ihbarla okula sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Yonca Çavuş'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Rana Çavuş Gökçin de ambulansla Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Gökçin, kurtarılamadı. Kaçan Abdullah T. yakalanırken, olay sonrası okulda eğitim-öğretime ara verildi.

Rana Çavuş Gökçin VALİ SERDENGEÇTİ'DEN AÇIKLAMA Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti de okula gelerek yetkililerden bilgi aldı. Vali Serdengeçti, yaptığı açıklamada, "Yaşanan saldırı hepimizi derinden üzmüştür. Konunun tüm yönleriyle aydınlatılması için gerekli işlemler başlatılmıştır" dedi. Şüphelinin geçmişine ve okuldaki öğrencilerin durumuna yönelik soru üzerine konuşan Vali Serdengeçti, "Şahıs, 696 sayılı KHK kapsamında kadrolu olarak görev yapmaktaydı. Hükümlü kadrosundan geçip, geçmediği detaylı olarak tetkik edilecektir. 5 yıldır Milli Eğitim bünyesinde çalışıyordu, olay öncesi ücretsiz izindeydi. Hem adli hem idari soruşturma başlatıldı. Fail yakalanarak, gözaltına alınmıştır. Hadise kapalı bir alanda meydana geldi; öğrencilerimizle ilgili herhangi bir risk söz konusu değildir. Cuma günü okul tatil edildi, eğitim-öğretim uygun zamanda yeniden başlayacaktır" dedi.