TikTok'a 35 karelik yeni özellik

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Sosyal paylaşım platformu TikTok, yeni fotoğraf düzenleme özelliklerini duyurdu. Kullanıcılardan gelen geri dönüşlerle platformu güncelleyen TikTok’ta kullanıcılar artık içeriklerini fotoğraf galerisi şeklinde düzenleyebilecekler. Platformun sunduğu yeniliklere göre kullanıcılar, içeriklerinde 35 kareye kadar fotoğraf galerisi oluşturup paylaşabilecek.

GALERİYE MÜZİK EKLENEBİLECEK Bu galeriye müzik eklemek de mümkün olacak. Kullanıcılar galerideki fotoğrafları ‘manuel’ olarak sola kaydırarak gezebilecek. Galeriye ‘manuel’ bir müdahalede bulunulmadığı takdirde fotoğraflar müzikle senkronize olarak değişecek.

2200 KARAKTERLİK AÇIKLAMA TikTok'un sunduğu bir diğer yenilik de içeriklerin altına daha uzun açıklamalar ekleme seçeneği oldu. Bu yenilikle birlikte video veya fotoğraf içeriklerinin altına 2200 karaktere kadar açıklamalar eklenebilecek.