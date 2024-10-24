Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Tiktok ve Facebook çöktü mü, kapandı mı, neden açılmıyor, ne zaman açılacak, açıldı mı?

        Tiktok ve Facebook açıldı mı, son durum nedir?

        TUSAŞ tesislerine düzenlenen terör saldırısı sonrasında Türkiye'deki milyonlarca kullanıcı sosyal medyaya erişim konusunda sorun yaşadı. Erişim problemi kısmen devam ederken, Tiktok ve Facebook'ta son durum merak ediliyor. Tiktok ve Facebook açıldı mı, düzeldi mi? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.10.2024 - 08:13 Güncelleme: 24.10.2024 - 08:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          TUSAŞ tesislerine yapılan saldırı sonrasında sosyal medyada yaşanan erişim sorunu gündeme gelmişti. 24 Ekim Perşembe bugün kullanıcılar son durumu merak ediyor. Peki, Tiktok ve Facebook düzeldi mi, erişim sağlanıyor mu? işte, Tiktok ve Facebook'ta son durum...

        • 2

          FACEBOOK DÜZELDİ Mİ?

          Facebook'a erişim normal seyrinde devam ediyor. Kullanıcılar sorunsuz bir şekilde platforma giriş yapabiliyor.

        • 3

          TIKTOK DÜZELDİ Mİ?

          Tiktok'a da aynı şekilde sorunsuz bir şekilde erişim sağlanıyor.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TUSAŞ'a terör saldırısı!
        TUSAŞ'a terör saldırısı!
        MSB: 32 hedef başarılı şekilde imha edildi
        MSB: 32 hedef başarılı şekilde imha edildi
        Şehit edilen taksi şoförünün babası: Oğlumu sırtından vurmuşlar
        Şehit edilen taksi şoförünün babası: Oğlumu sırtından vurmuşlar
        İşte TUSAŞ'a saldıran o teröristler ve saldırı anı
        İşte TUSAŞ'a saldıran o teröristler ve saldırı anı
        'Kirli eller kırılacak'
        'Kirli eller kırılacak'
        TUSAŞ'taki terör saldırısına siyasilerden peş peşe tepkiler
        TUSAŞ'taki terör saldırısına siyasilerden peş peşe tepkiler
        NATO ve BM Genel Sekreterlerinden TUSAŞ açıklaması
        NATO ve BM Genel Sekreterlerinden TUSAŞ açıklaması
        İlaca zam geldi
        İlaca zam geldi
        İsrail medyası: Tel Aviv İran'a saldırmak üzere
        İsrail medyası: Tel Aviv İran'a saldırmak üzere
        Kaç emekli 80 bin TL alıyor?
        Kaç emekli 80 bin TL alıyor?
        Rusya: Bu felaketle sonuçlanacak
        Rusya: Bu felaketle sonuçlanacak
        2025'te seyahat edilebilecek en iyi yerler
        2025'te seyahat edilebilecek en iyi yerler
        Sıradışı partiye baskın: Çok sayıda gözaltı var
        Sıradışı partiye baskın: Çok sayıda gözaltı var
        2025’te can yakacak vergiler
        2025’te can yakacak vergiler
        "Korku filmi bu kez kabusa dönüşmedi"
        "Korku filmi bu kez kabusa dönüşmedi"
        Bebek katili çetenin 2 numarası da 6 ay hapis yatmış!
        Bebek katili çetenin 2 numarası da 6 ay hapis yatmış!
        Aslan, Avrupa'da kükredi!
        Aslan, Avrupa'da kükredi!
        Hizbullah doğruladı! Nasrallah'ın halefi öldürüldü
        Hizbullah doğruladı! Nasrallah'ın halefi öldürüldü
        Arda Güler'e dev talip!
        Arda Güler'e dev talip!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile buluştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile buluştu
        Habertürk Anasayfa