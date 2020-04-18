TikTok kahvesi yapımı nedir? Tiktok kahvesi için gerekli malzemeler nelerdir? Sorusu merak konusu oldu. Sosyal medya platformu TikTok'ta trend olan kahvenin yapılışı haberimizde...

TİKTOK KAHVESİ MALZEMELERİ

2 yemek kaşığı granül kahve

2 yemek kaşığı toz şeker

2 yemek kaşığı sıcak su

Servis etmek için;

Yarım su bardağı süt ve buz

TİKTOK KAHVESİ YAPIMI

Bir kasenin içine granül kahveyi, şekeri ve sıcak suyu koyun. Tel çırpıcı ya da mikser yardımıyla iyice çırpmaya başlayın. Karışımınız başta koyu renkte olacaktır.

Yaklaşık 5 dakika kadar çırptıktan sonra kahve kremanızın rengi açılmaya başlayacaktır.Bu nokta çırpma işlemini asla bırakmayın ve karıştırmaya devam edin. 15 dakika sonunda katı kıvama gelince çırpma işlemini sonlandırın.

Servis etmek için bir bardağa sütü ve buzu ekleyin. En son üzerine hazırladığınız kahveli kremayı ekleyin. Dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz.