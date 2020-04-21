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TikTok hesabı nasıl dondurulur?

TikTok kullanmak istemiyorsanız ve geçici olarak dondurma istiyorsanız "TikTok hesabı nasıl dondurulur?" ile ilgili yazı hazırladık. Instagram, Facebook ve benzeri olan uygulamalarda hesap dondurma özelliğinin bulunmasına rağmen Tik Tok platformunda bu konuda henüz tam anlamı ile bir adım atmış değil. İşte TikTok dondurma ile ilgili ayrıntılar...

21.04.2020 - 15:12 | Güncelleme: ABONE OL
TikTok hesabı nasıl dondurulur

Son zamanlarda popülerliği hızla artan uygulamalardan bir tanesi olan TikTok uygulamasından sıkıldıysanız ya da herhangi bir sebepten dolayı ara vermek zorunda kaldıysanız ve hesabınızı kaldırmak ya da tamamen silmek istiyorsanız TikTok platformuna ticked atmanız gerekmektedir. Peki, TikTok hesap dondurma nasıl yapılıyor? TikTok uygulamasında hesabı geçici süreliğine dondurmak mümkün müdür? Tik Tok hesap askıya alma nasıl yapılır? Askıya alınan Tik Tok hesabı nasıl açılır? Konu ile ilgili detayları araştırdık.

Instagram, Facebook ve benzeri olan uygulamalarda hesap dondurma özelliğinin bulunmasına rağmen Tik Tok platformunda bu konuda henüz tam anlamı ile bir adım atmış değil. Tik Tok uygulamasında gerçek anlamda hesap dondurma işlemi şuan için yapılamıyor. Ancak Tik Tok Hesap Ayarlarını doğru olarak yapılandırırsanız profilinizi kaybetmezsiniz.

Tik Tok – Musically hesabınızdan sıkıldıysanız veya herhangi bir sebepten dolayı kullanmak istemiyorsanız hesabınızı silme seçeneğini değerlendirebilirsiniz ancak Tik Tok hesabınızı sildiğinizde tüm takipçileriniz, videolarınızın ve verileriniz geri gelmeyecek şekilde silinecek olduğunu bilmeniz gerekmektedir.

Tik Tok Hesabı Nasıl Dondurulur?

Eğer Tik Tok hesabınızı kalıcı olarak silmek istemiyor ve sadece belirli bir süreliğine ara vermek istiyorsanız Tik Tok profil dondurma​ işlemi uygulayabilirsiniz. Bu vesile ile hesabınız​ kalıcı olarak silinmeyecektir. Yapacağınız bu işlem ile sadece belirli bir süre için uygulama üzerinde Tik Tok profil​ bilgileriniz ve etkileşimleriniz başkaları tarafından görünmeyecektir. Bu işlemi gerçekleştirmek için aşağıdaki işlemleri sıra ile takip etmeniz gerekmektedir.

  • Tik Tok hesabınıza akıllı cihazınız vasıtasıyla erişim sağlayın.
  • Tik Tok profilinize giriş sağlayın.
  • Açılan profil sayfasından profil resminizin üzerine dokunun.
  • Ekrana yeni bir sayfa açılacaktır. Açılan yeni sayfanın sağ üst tarafında mevcut durumda olan üç çokta şeklindeki simgeye tıklayın.
  • Hesabımı yönet yazısının bulunduğu bir sayfayla karşılaşacaksınız. Hesabımı yönet yazısına tıklayın.
  • Yazıya tıkladıktan sonra sizi yeni bir sayfaya yönlendirecektir. Bu sayfanın en alt kısmında bulunan hesabımı sil yazısını seçin.

Yukarıda belirtilen bu işlemleri gerçekleştirdiğinizde Tik Tok uygulaması hesabınız 30 günlük bir süre için dondurulacaktır. Unutmamanız ve dikkat etmeniz gereken önemli noktaysa hesabınıza 30 gün süresince erişim sağlamazsanız ve bu 30 günlük süreyi geçtiğiniz an Tik Tok hesabınız kalıcı olarak silme​ işlemi gerçekleşecektir. Bu sebeple ​Tik Tok profil​ dondurma işlemi gerçekleştirmek istiyorsanız silme işlemini gerçekleştirdiğiniz günü takiben 30 gün dolmadan hesabınıza yeniden giriş yapmanız​ gerekmektedir.

Bilmeniz gerekmektedir ki Tik Tok hesap ayarlarından hesabın tamamen silinmesi mümkün değildir. Bu uygulamaya vazgeçme süreciniz için sistem tarafından alınan bir önlem diyebiliriz.

Tik Tok Hesabına Ticked Nasıl Atılır?

Hatırlatmak isteriz ki Tik Tok hesabınızı tamamen silmek ya da kapatmak için Ticket işlemi yapılır.

Yukarıda belirtilen sıralamayı yapmanız halinde hesabınızı silemediyseniz Tik Tok platformuna ticked atmanız gerekiyor. Tik Tok hesabınıza ticket atma yöntemini aşağıda sıraladık.

  • Öncelikle hesabınızı tamamen silmek için Tik Tok uygulamasında hesap silme talep ekranına aşıdaki linke tıklayarak giriş yapmanız gerekmektedir.
  • http://support.tiktok.com/delete-account/
  • Kaşımıza çıkan ekranda aşağıda istenen bilgileri dolduruyoruz.
  • Kullanıcı Adı
  • Oturum Şifresi
  • Oturum açılmış halde profil görüntüsü
  • Daha sonra Delete Acount seçeneğini seçiyoruz.
  • Bilgilerin doğruluğu sistem tarafından kontrol edilmesinden kısa bir süre sonra Tik Tok hesabınız tamamen silinecektir.
  • Unutulmaması gereken önemli konu hesap silme işlemi sonrasında Tik Tok hesabınızı bir daha geri almak ya da yeniden açtırma gibi bir durum söz konusu olamayacaktır.

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