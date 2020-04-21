TikTok hesabı nasıl dondurulur?

21 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Son zamanlarda popülerliği hızla artan uygulamalardan bir tanesi olan TikTok uygulamasından sıkıldıysanız ya da herhangi bir sebepten dolayı ara vermek zorunda kaldıysanız ve hesabınızı kaldırmak ya da tamamen silmek istiyorsanız TikTok platformuna ticked atmanız gerekmektedir. Peki, TikTok hesap dondurma nasıl yapılıyor? TikTok uygulamasında hesabı geçici süreliğine dondurmak mümkün müdür? Tik Tok hesap askıya alma nasıl yapılır? Askıya alınan Tik Tok hesabı nasıl açılır? Konu ile ilgili detayları araştırdık.
Instagram, Facebook ve benzeri olan uygulamalarda hesap dondurma özelliğinin bulunmasına rağmen Tik Tok platformunda bu konuda henüz tam anlamı ile bir adım atmış değil. Tik Tok uygulamasında gerçek anlamda hesap dondurma işlemi şuan için yapılamıyor. Ancak Tik Tok Hesap Ayarlarını doğru olarak yapılandırırsanız profilinizi kaybetmezsiniz.
Tik Tok – Musically hesabınızdan sıkıldıysanız veya herhangi bir sebepten dolayı kullanmak istemiyorsanız hesabınızı silme seçeneğini değerlendirebilirsiniz ancak Tik Tok hesabınızı sildiğinizde tüm takipçileriniz, videolarınızın ve verileriniz geri gelmeyecek şekilde silinecek olduğunu bilmeniz gerekmektedir.
Tik Tok Hesabı Nasıl Dondurulur?
Eğer Tik Tok hesabınızı kalıcı olarak silmek istemiyor ve sadece belirli bir süreliğine ara vermek istiyorsanız Tik Tok profil dondurma işlemi uygulayabilirsiniz. Bu vesile ile hesabınız kalıcı olarak silinmeyecektir. Yapacağınız bu işlem ile sadece belirli bir süre için uygulama üzerinde Tik Tok profil bilgileriniz ve etkileşimleriniz başkaları tarafından görünmeyecektir. Bu işlemi gerçekleştirmek için aşağıdaki işlemleri sıra ile takip etmeniz gerekmektedir.
Yukarıda belirtilen bu işlemleri gerçekleştirdiğinizde Tik Tok uygulaması hesabınız 30 günlük bir süre için dondurulacaktır. Unutmamanız ve dikkat etmeniz gereken önemli noktaysa hesabınıza 30 gün süresince erişim sağlamazsanız ve bu 30 günlük süreyi geçtiğiniz an Tik Tok hesabınız kalıcı olarak silme işlemi gerçekleşecektir. Bu sebeple Tik Tok profil dondurma işlemi gerçekleştirmek istiyorsanız silme işlemini gerçekleştirdiğiniz günü takiben 30 gün dolmadan hesabınıza yeniden giriş yapmanız gerekmektedir.
Bilmeniz gerekmektedir ki Tik Tok hesap ayarlarından hesabın tamamen silinmesi mümkün değildir. Bu uygulamaya vazgeçme süreciniz için sistem tarafından alınan bir önlem diyebiliriz.
Tik Tok Hesabına Ticked Nasıl Atılır?
Hatırlatmak isteriz ki Tik Tok hesabınızı tamamen silmek ya da kapatmak için Ticket işlemi yapılır.
Yukarıda belirtilen sıralamayı yapmanız halinde hesabınızı silemediyseniz Tik Tok platformuna ticked atmanız gerekiyor. Tik Tok hesabınıza ticket atma yöntemini aşağıda sıraladık.
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