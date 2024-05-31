TikTok, ABD operasyonları için algoritmanın klonunu geliştiriyor

REKLAM advertisement1

Dünyanın en büyük sosyal medya uygulamalarından bir tanesi haline gelen ancak güvenlik sorunları sebepli olarak ABD başta olmak üzere birçok ülkede engellenmesi gündemde olan popüler sosyal medya platformu TikTok, ABD'de kullanıcı verilerinin güvenliğini sağlamak ve artan politik baskılara yanıt olarak, ABD operasyonları için uygulamanın temel algoritmasının bir klonunu geliştiriyor.

Bu adım, Çin merkezli ana şirket ByteDance’in geçen yıl sonunda verilen kaynak kodunu ayırma emriyle başladı ve bu yıl Kongre’de güç kazanmaya başlayan TikTok’un ABD operasyonlarının satışını zorlayan bir yasa tasarısındı takiben gelirken tasarının çıkmasının önüne geçip geçemeyeceği de tartışma konusu olmayı halen sürdürüyor.

YASAYI ENGELLEMEK İÇİN KARŞI DAVA AÇTI Tasarı, nisan ayında yasalaştı ve TikTok ile Çinli ebeveyn şirketi ByteDance, uygulamanın satışını veya yasaklanmasını zorlayan yasayı engellemek için mayıs ayında ABD federal mahkemesinde dava açtı. ABD temyiz mahkemesi, yeni yasanın hukuki meydan okumalarını değerlendirmek için Salı günü hızlandırılmış bir program belirledi. Milyonlarca satır kodun ayrılması, TikTok’un ABD operasyonlarının teknik olarak nasıl ayrılabileceğine dair nadir bir bakış sunuyor ve şirketin karşı karşıya olduğu iki partili politik riski ele almak için ne kadar ileri gidebileceğini gösteriyor. Şirket daha önce ABD varlıklarını satma planı olmadığını ve böyle bir hamlenin imkansız olacağını belirtmişti.