Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        İnternet
        Sosyal Medya
        Mobil
        Bilişim
        Cihaz
        Oyun
        Uygulama
        BIST 100 10.547,19 %0,63
        DOLAR 32,2090 %-0,04
        EURO 35,0689 %0,31
        GRAM ALTIN 2.431,88 %0,29
        FAİZ 41,68 %-0,24
        GÜMÜŞ GRAM 32,60 %0,99
        BITCOIN 68.687,00 %0,32
        GBP/TRY 41,0628 %-0,09
        EUR/USD 1,0879 %0,43
        BRENT 81,69 %-0,21
        ÇEYREK ALTIN 3.976,31 %0,29
        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama TikTok, ABD operasyonları için algoritmanın klonunu geliştiriyor - TikTok'tan ABD adımı! - Teknoloji Haberleri

        TikTok, ABD operasyonları için algoritmanın klonunu geliştiriyor

        Çin merkezli ve son dönemde tartışmaların odak noktası sosyal medya devi TikTok, ABD'deki kullanıcı verilerinin güvenliğini artırmak ve politik baskılara yanıt olarak öneri algoritmasının bir kopyasını hazırlıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.05.2024 - 14:02 Güncelleme: 31.05.2024 - 14:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        TikTok'tan ABD adımı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Dünyanın en büyük sosyal medya uygulamalarından bir tanesi haline gelen ancak güvenlik sorunları sebepli olarak ABD başta olmak üzere birçok ülkede engellenmesi gündemde olan popüler sosyal medya platformu TikTok, ABD'de kullanıcı verilerinin güvenliğini sağlamak ve artan politik baskılara yanıt olarak, ABD operasyonları için uygulamanın temel algoritmasının bir klonunu geliştiriyor.

        Bu adım, Çin merkezli ana şirket ByteDance’in geçen yıl sonunda verilen kaynak kodunu ayırma emriyle başladı ve bu yıl Kongre’de güç kazanmaya başlayan TikTok’un ABD operasyonlarının satışını zorlayan bir yasa tasarısındı takiben gelirken tasarının çıkmasının önüne geçip geçemeyeceği de tartışma konusu olmayı halen sürdürüyor.

        YASAYI ENGELLEMEK İÇİN KARŞI DAVA AÇTI

        Tasarı, nisan ayında yasalaştı ve TikTok ile Çinli ebeveyn şirketi ByteDance, uygulamanın satışını veya yasaklanmasını zorlayan yasayı engellemek için mayıs ayında ABD federal mahkemesinde dava açtı. ABD temyiz mahkemesi, yeni yasanın hukuki meydan okumalarını değerlendirmek için Salı günü hızlandırılmış bir program belirledi.

        Milyonlarca satır kodun ayrılması, TikTok’un ABD operasyonlarının teknik olarak nasıl ayrılabileceğine dair nadir bir bakış sunuyor ve şirketin karşı karşıya olduğu iki partili politik riski ele almak için ne kadar ileri gidebileceğini gösteriyor. Şirket daha önce ABD varlıklarını satma planı olmadığını ve böyle bir hamlenin imkansız olacağını belirtmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yeniden görülen Dink cinayeti davasında flaş gelişme!
        Yeniden görülen Dink cinayeti davasında flaş gelişme!
        Kaçırıldı iddialarının ardından FETÖ elebaşının çiftliği görüntülendi!
        Kaçırıldı iddialarının ardından FETÖ elebaşının çiftliği görüntülendi!
        Jose Mourinho ile Fenerbahçe anlaştı
        Jose Mourinho ile Fenerbahçe anlaştı
        Mourinho'nun unutulmaz sözleri!
        Mourinho'nun unutulmaz sözleri!
        James Webb teleskobu, bilinen en eski ve en uzak galaksiyi keşfetti
        James Webb teleskobu, bilinen en eski ve en uzak galaksiyi keşfetti
        Beşiktaş haber bekliyor
        Beşiktaş haber bekliyor
        İfşaları yasaklandı
        İfşaları yasaklandı
        Kiraz hangi hastalığın tedavisinde kullanılıyor?
        Kiraz hangi hastalığın tedavisinde kullanılıyor?
        Sıcak hava dalgası geliyor! Gölgede 41 dereceyi göreceğiz
        Sıcak hava dalgası geliyor! Gölgede 41 dereceyi göreceğiz
        Ünlüler büyük üzüntü içinde
        Ünlüler büyük üzüntü içinde
        "Mutlu son" ilanına kandı hayatı kabusa döndü
        "Mutlu son" ilanına kandı hayatı kabusa döndü
        Tarihi final! Kupa hangi Türk'ün olacak?
        Tarihi final! Kupa hangi Türk'ün olacak?
        ABD tarihinde ilk kez: Eski başkan suçlu bulundu
        ABD tarihinde ilk kez: Eski başkan suçlu bulundu
        'Kaptan Amerika'nın başı belada
        'Kaptan Amerika'nın başı belada
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Şehirlerarası otobüslerde emekliye yüzde 20 indirim
        Şehirlerarası otobüslerde emekliye yüzde 20 indirim
        Otomobil satışlarında kampanya etkisi
        Otomobil satışlarında kampanya etkisi
        TCMB kirada soğuma bekliyor
        TCMB kirada soğuma bekliyor
        Macaristan Büyükelçisi'nden Habertürk'e açıklama
        Macaristan Büyükelçisi'nden Habertürk'e açıklama
        İlk çeyrek büyüme verileri açıklandı
        İlk çeyrek büyüme verileri açıklandı
        Habertürk Anasayfa