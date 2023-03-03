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TIKLA, BAŞVUR! Çalışan EYT başvurusu nasıl yapılır, süresi var mı? EYT başvuru e-Devlet ekranı ve formu

EYT başvuru tarihleri belli oldu mu? e-Devlet ile EYT başvurusu nasıl yapılır?

EYT başvuruları başladı! Uzun süredir gündemde olan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasası 28 Şubat günü Meclis'ten geçmişti. 3 Mart 2023 Tarihli ve 32121 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak EYT yasalaştı. Düzenlemenin yasalaşmasıyla gözler EYT başvurusu nasıl yapılır? sorusuna çevrildi. EYT başvurusu e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek. İşte EYT başvuru e-Devlet ekranı ile EYT başvuruları nasıl yapılacak? sorusunun yanıtı...

Giriş: 03.03.2023 - 10:17 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasası Resmi Gazete'de yayımlanarak kanunlaştı. Düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından gözler EYT başvuru sürecine çevrildi. Peki, çalışan EYT başvrusu nasıl yapılır, ne zaman yapılacak? İşte EYT başvuru e-Devlet ekranı...

  • EYT MECLİS'TEN GEÇTİ

    Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen deprem nedeniyle çalışmalarına üç hafta ara veren Türkiye Büyük Millet Meclisi, ara sonrasındaki ilk çalışma gününde emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili yasa teklifini görüştü. Teklifin emeklilik ile ilgili hükümleri, TBMM’ye sunulan haliyle aynen kabul edildi.

    Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) ilişkin Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

  • ÇALIŞAN EYT'Lİ BAŞVURU SÜRECİ

    Emeklilik başvurusu yapmak isteyen çalışan EYT'liler ilk olarak işyerlerinden çıkış belgesi alması gerekiyor

    Çıkış belgesi alan EYT'liler bu belge ile emeklilik müracaatlarını gerçekleştirecek

    Emeklilik kararının ardından EYT'liler ve emekliler çalışmaya devam edebilecekler ve çalışan emeklilerin maaşlarında herhangi bir kesinti olmayacak

    Buna göre; emekliler hem çalıştıkları işyerlerinden hem de SGK'dan maaş alabilecekler

    NOT: Emekli olduktan sonra bir kamu kurumunda çalışanların emekli maaşları kesiliyor.

  • HANGİ EYT’LİLER HEMEN EMEKLİ OLABİLECEK?

    TBMM’de kabul edilen kanun ile 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı çalışmaya başlayanların emekliliğinde yaş koşulu kaldırıldı. Söz konusu tarihten önce çalışmaya başlayanlardan, yaş dışındaki koşulları sağlayanlar hemen emekli olabilecekler. EYT’li SSK’lılarda 5000 – 5975 prim günü ve kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresi aranacak. BAĞ-KUR’lu ve Emekli Sandığı’na tabi erkekler 9000, kadınlar 7200 prim gününü tamamlayarak emekliliğe hak kazanacaklar.

  • BAŞVURULAR E-DEVLET'E!

    Sosyal Güvenlik Kurumu uzun süredir EYT kanunu için hazırlıklarını sürdürüyor. Yıl başından önce borçlanmalarda olduğu gibi sosyal güvenlik merkezleri önünde yığılmalar yaşanmaması için EYT’lilerin emeklilik dilekçelerini e-Devlet üzerinden yapabilmeleri amacıyla gerekli altyapı hazırlandı. EYT’liler, sosyal güvenlik merkezlerine gitmeden emeklilik başvurularını yapabilecekleri gibi, emeklilik ile ilgili tüm işlemleri de buradan takip edebilecekler.

  • EMEKLİLİK BAŞVURUSU E-DEVLET ÜZERİNDEN NASIL YAPILIR?

    SGK tarafından paylaşılan videoda emeklilik başvurusu adımları şu şekilde anlatıldı:

    Buna göre; e-Devlet sistemine giriş yapıldıktan sonra arama kısmına aylık, emekli ve gelir kelimelerinden birini yazdıktan sonra çıkan sonuçlardan gelir, aylık ödenek talep belgesinin verilmesi belgesi’ne tıklanacak.

    EDEVLET GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

  • - Sonra gelen ekranda yeni başvuru sekmesi tıklanacak.

    - Tahsis talep türü olarak ise yaşlılık aylığı seçilecek.

    - SSK kapsamında aylık talepe edecekler 4A SSK Bağkur kapsamında ise 4B Bağkur seçilecek. 

    E-DEVLET GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

  • - Sonra altta yer alan başvur butonu tıklanacak.

    - TC kimlik numarası, ad-soyad bilgileri ve ikametgah adresi ekrana otomatik geliyor. 

    - Maaş ödemesinin yapılacağı banka seçilerek açıklama kısmına bankanın talep edilen şubesi yazılacak. 

    - Diğer iletişim bilgileri de doldurulacak.

    E-DEVLET GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

  • - "Aylık alıyor mu?" sorusunda da evet ya da hayır cevabı mutlaka işaretlenmeli.

    - Sonraki ileri butonuna basılacak ve başvur butonuna basılarak bilgiler SGK’ya gönderilmiş olacak.

    E-DEVLET GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

  • KANUN ÇIKMADAN YAPILAN BAŞVURULAR GEÇERSİZ OLUR

    Habertürk’ten Ahmet Kıvanç, EYT’lilerin işten ayrılma ve emeklilik başvuruları için neden acele etmemesi gerektiğini yazdı. Ahmet Kıvanç'ın haberine göre; EYT’liler, kanun yürürlüğe girinceye kadar resmi olarak emeklilik hakkını kazanmış sayılmazlar. Kanun, Resmi Gazete’de yayımlandığı bugünden itibaren yürürlüğe girdi. Kanun yürürlüğe girmeden önce gerek sosyal güvenlik merkezlerine giderek, gerekse e-Devlet üzerinden yapılan emeklilik başvuruları geçersiz sayılır. Başvuru yaptığını sananlar emekli aylığının bağlanmasını beklerken zaman kaybederler. Kanun çıkmadan önce başvuru yapmış olanlar, Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra yeniden emeklilik başvurusu yapmak zorundalar.

  • KIDEM TAZMİNATINA DİKKAT!

    İş Kanunu’na göre, emekli olan işçilerin, son işyerindeki çalışmaları karşılığı hak etmiş oldukları kıdem tazminatını alma hakkı bulunuyor. Mevcut uygulamaya göre, bir işte çalışmakta olanlar emekli olarak kıdem tazminatı alabilmek için önce Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan “emekli olabilir” yazısı alıyorlar. Bu yazı ile birlikte işverene başvurarak iş akdini feshetmek suretiyle kıdem tazminatını alıyorlar. İşverence işten çıkış yapıldıktan sonra SSK’lılar aynı gün veya izleyen günlerde e-Devlet üzerinden ya da sosyal güvenlik merkezlerinden emeklilik başvurusu yapabiliyorlar.

    Kanunun yürürlüğe girmesiyle yaklaşık 1.8 - 2 milyon dolayında kişinin emeklilik başvurusunda bulunması bekleniyor. Bunların önemli bir kısmı halen bir işte çalışmakta olan kişilerden oluşuyor. Yüz binlerce EYT’linin SGK’dan aynı anda “emekli olabilir” yazısı istemesi halinde taleplerin hepsinin mart ayı içinde karşılanması çok zor görünüyor. SGK’dan yazı almadan iş akdinin feshedilmesi halinde de kıdem tazminatının ödenmesi konusunda anlaşmazlık çıkabilir. İşçi, emekli aylığı bağlandığına ilişkin belgelerle emeklilik gerekçesi ile işten ayrıldığını mahkemede kanıtladığında kıdem tazminatını daha sonra alabilir ancak dava sürecinde mağduriyet yaşayabilir. Bu nedenle SGK tarafından, “emekli olabilir” yazısı konusunda bundan sonra nasıl bir işlem yapılacağı hususuna açıklık getirilmeden işten ayrılmamak gerekir.

  • 5 PUANLIK PRİM İNDİRİMİ İÇİN 30 GÜNLÜK SÜRE NE ZAMAN BAŞLAR?

    Emekli olan EYT’liler, aynı işyerinde tekrar çalışmaya başlarsa sosyal güvenlik destek priminde 5 puanlık indirim yapılacak. Prim indirimi, işçinin brüt ücreti üzerinden uygulanacak. Asgari ücretle çalışanlar için 500 TL, asgari ücretin 7.5 katı brüt ücretle çalışanlar için de 3.753 TL prim indirimi yapılacak.

    Prim indiriminden yararlanabilmek için 30 gün içinde aynı işyerinde tekrar işe başlamak gerekiyor. Otuz günlük süre, iş akdinin sona erdiği tarihten başlar. Sürenin aşılması halinde prim indirimi uygulanmaz.

    Emekli olabilmek için önce işten çıkış yapıp, sonra emeklilik dilekçesi verilmesi gerektiğini tekrar hatırlayalım. Emekli aylığı, dilekçe verilen tarihi izleyen ayın 1. gününden başlatılır.

  • Bazı okurlardan, “Örneğin 10 Mart’ta işten çıkış yapıp emeklilik dilekçesi verdikten sonra 11 Mart’ta yeniden çalışmaya başlayabilir miyim?” şeklinde sorular geliyor. Aynı ay içinde tekrar işe başlanması halinde emekli aylığı bağlanmaz.

    Bununla birlikte, boşluk bırakmadan çalışmaya devam etmenin yolu bulunuyor. İşveren 31 Mart günü işten çıkış bildirimi yapar, işçi aynı gün e-Devlet üzerinden emeklilik başvurusunda bulunur. İşveren 1 Nisan’dan geçerli olmak üzere “sosyal güvenlik primine tabi çalışan” olarak tekrar işe giriş bildirimi yapar. Böylece işçi mart ayı ücretini tam alır ve boşluk bırakmadan çalışmaya devam eder.

 

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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