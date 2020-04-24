Kış mevsiminin yaklaşmaya başlamasıyla gribal enfeksiyonların da ortaya çıkma mevsimi geldi demektir. Alerjiler, grip ve nezle de günümüzü ve uykularımızı mahveden burun tıkanıklığını ortaya çıkarmaktadır. Burun tıkanıklığı birçok işimizi aksatabilmektedir. Tam konuştuğumuz sırada birden burnumuzun akması tüm konuşmayı bitirebilir. Bu yüzden tabi ki de öncelikle doktora gitmeniz ve nedenini anlamanız en iyi yoldur. Fakat gidecek vaktiniz yoksa ve biran önce bu tıkanıklıktan kurtulmak istiyorsanız, evde doğal yöntemler ile bu tıkanıklığı açabilirsiniz.

Kısaca bu yöntemler ise şunlardır;

Tuzlu su temizliği ; ılık su içerisine koyduğunuz yarım çay kaşığı tuzu varsa damlalık ile uzanarak burnunuza damlatın. 4-5 damla yeterli olmaktadır. Tuzlu suyu kesinlikle burnunuza çekmeyiniz. Genzinize kaçarak yakabilmektedir.

; ılık su içerisine koyduğunuz yarım çay kaşığı tuzu varsa damlalık ile uzanarak burnunuza damlatın. 4-5 damla yeterli olmaktadır. Tuzlu suyu kesinlikle burnunuza çekmeyiniz. Genzinize kaçarak yakabilmektedir. Soğan ; içeriğinden dolayı mentol görevi görerek burun içinde biriken mukusun yumuşayarak, akmasını sağlamaktadır. Gözlerinizin yanmaması için ise; nemli bir bez ile kapatabilirsiniz.

; içeriğinden dolayı mentol görevi görerek burun içinde biriken mukusun yumuşayarak, akmasını sağlamaktadır. Gözlerinizin yanmaması için ise; nemli bir bez ile kapatabilirsiniz. Sıcak duş ; aldığınız duşun sıcak olması buhardan dolayı burundaki mukusun incelmesini ve iltihaplanmanın azalmasını sağlamaktadır.

; aldığınız duşun sıcak olması buhardan dolayı burundaki mukusun incelmesini ve iltihaplanmanın azalmasını sağlamaktadır. Baharatlı yiyecekler tüketin ; yemeklerinizde baharatı burnunuz tıkalıyken bol koyun. Yemeğinizi yedikten sonra bol su için ve burnunuzun akmasına yardımcı olun. Sonrasında mukusu dışarı atmak için hafifçe sümkürün.

; yemeklerinizde baharatı burnunuz tıkalıyken bol koyun. Yemeğinizi yedikten sonra bol su için ve burnunuzun akmasına yardımcı olun. Sonrasında mukusu dışarı atmak için hafifçe sümkürün. Nane- limon için ; nanenin mentollü olması burun tıkanıklığını açarak, solunum yollarını rahatlatacaktır. Limonda bulunan C vitamini de grip veya nezle nedeniyle oluşan kırıklığı alacaktır.

; nanenin mentollü olması burun tıkanıklığını açarak, solunum yollarını rahatlatacaktır. Limonda bulunan C vitamini de grip veya nezle nedeniyle oluşan kırıklığı alacaktır. Bol sıvı tüketin ; çorba, su veya meyve suyu tüketmek mukusun incelmesine ve sinüslerde oluşan baskının azalmasına yardımcı olacaktır.

; çorba, su veya meyve suyu tüketmek mukusun incelmesine ve sinüslerde oluşan baskının azalmasına yardımcı olacaktır. Ilık kompres ; bir bezi veya havluyu ılık suya batırıp, suyunu sıktıktan sonra burun ve alın bölgenize koyun. Bu uygulama mukusun incelmesine ve genizdeki iltihabın azalmasına yardımcı olacaktır. Gerek duyduğunuz süre aralığında tekrarlamanızda bir sakınca yoktur.

; bir bezi veya havluyu ılık suya batırıp, suyunu sıktıktan sonra burun ve alın bölgenize koyun. Bu uygulama mukusun incelmesine ve genizdeki iltihabın azalmasına yardımcı olacaktır. Gerek duyduğunuz süre aralığında tekrarlamanızda bir sakınca yoktur. Nemli odada uyuyun; nem burun tıkanıklığınızın yumuşaması ve mukusun atılmasına yardımcı olacaktır. Bu yüzden kış aylarında kalorifer peteğinin üzerine bir bardak su koyabilir veya yeni yıkanmış bir kıyafetinizi odanıza asabilirsiniz. Bu odanın nemlenmesine yardımcı olacaktır.

Bu doğal yöntemleri uygulayarak ilaç kullanmadan burun tıkanıklığınızı giderebilirsiniz.