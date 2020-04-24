Kış mevsiminin yaklaşmaya başlamasıyla gribal enfeksiyonların da ortaya çıkma mevsimi geldi demektir. Alerjiler, grip ve nezle de günümüzü ve uykularımızı mahveden burun tıkanıklığını ortaya çıkarmaktadır. Burun tıkanıklığı birçok işimizi aksatabilmektedir. Tam konuştuğumuz sırada birden burnumuzun akması tüm konuşmayı bitirebilir. Bu yüzden tabi ki de öncelikle doktora gitmeniz ve nedenini anlamanız en iyi yoldur. Fakat gidecek vaktiniz yoksa ve biran önce bu tıkanıklıktan kurtulmak istiyorsanız, evde doğal yöntemler ile bu tıkanıklığı açabilirsiniz.
Kısaca bu yöntemler ise şunlardır;
- Tuzlu su temizliği; ılık su içerisine koyduğunuz yarım çay kaşığı tuzu varsa damlalık ile uzanarak burnunuza damlatın. 4-5 damla yeterli olmaktadır. Tuzlu suyu kesinlikle burnunuza çekmeyiniz. Genzinize kaçarak yakabilmektedir.
- Soğan; içeriğinden dolayı mentol görevi görerek burun içinde biriken mukusun yumuşayarak, akmasını sağlamaktadır. Gözlerinizin yanmaması için ise; nemli bir bez ile kapatabilirsiniz.
- Sıcak duş; aldığınız duşun sıcak olması buhardan dolayı burundaki mukusun incelmesini ve iltihaplanmanın azalmasını sağlamaktadır.
- Baharatlı yiyecekler tüketin; yemeklerinizde baharatı burnunuz tıkalıyken bol koyun. Yemeğinizi yedikten sonra bol su için ve burnunuzun akmasına yardımcı olun. Sonrasında mukusu dışarı atmak için hafifçe sümkürün.
- Nane- limon için; nanenin mentollü olması burun tıkanıklığını açarak, solunum yollarını rahatlatacaktır. Limonda bulunan C vitamini de grip veya nezle nedeniyle oluşan kırıklığı alacaktır.
- Bol sıvı tüketin; çorba, su veya meyve suyu tüketmek mukusun incelmesine ve sinüslerde oluşan baskının azalmasına yardımcı olacaktır.
- Ilık kompres; bir bezi veya havluyu ılık suya batırıp, suyunu sıktıktan sonra burun ve alın bölgenize koyun. Bu uygulama mukusun incelmesine ve genizdeki iltihabın azalmasına yardımcı olacaktır. Gerek duyduğunuz süre aralığında tekrarlamanızda bir sakınca yoktur.
- Nemli odada uyuyun; nem burun tıkanıklığınızın yumuşaması ve mukusun atılmasına yardımcı olacaktır. Bu yüzden kış aylarında kalorifer peteğinin üzerine bir bardak su koyabilir veya yeni yıkanmış bir kıyafetinizi odanıza asabilirsiniz. Bu odanın nemlenmesine yardımcı olacaktır.
Bu doğal yöntemleri uygulayarak ilaç kullanmadan burun tıkanıklığınızı giderebilirsiniz.
BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!