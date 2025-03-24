IV. DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ

1- SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI

a) Sözleşmeli Gümrük Muhafaza ve Sözleşmeli Muayene Memuru:

1. Genel ve özel şartları taşıyan adaylar arasından KPSS puan üstünlüğü esas alınarak Ek-1 listede belirtilen pozisyon sayısının 3 katı kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan birden fazla aday bulunması halinde bu adayların tamamı sözlü sınava çağrılacaktır.

2. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar; “kavrama, muhakeme ve ifade yeteneği; liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu; özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı; mezun olduğu öğrenim dalına ilişkin bilgi düzeyi, genel yeteneği ve genel kültürü; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı” yönlerinden puan verilmek suretiyle 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

3. Sözlü sınavda en az 70 (yetmiş) puan alanlar başarılı sayılacaktır. Adayların başarı puanı, KPSS puanı ile sözlü puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır.

4. Başarı puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle atama yapılacak olan pozisyon sayısını geçmeyecek kadar asıl aday belirlenecektir.

5. Başarı puanı üstünlüğü esas alınmak suretiyle asıl aday sayısının yüzde yirmisini geçmeyecek kadar da yedek aday belirlenebilir.

6. Sözlü sınavda 70 (yetmiş) ve üzeri puan almış olmak, asıl ve yedek sıralamasına giremeyen adaylar bakımından kazanılmış hak teşkil etmez.

7. Sözlü sınav sonucunda başarı puanlarının aynı olması halinde; KPSS puanı yüksek olana, bunun eşit olması halinde aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde de yaşı büyük olan adaya öncelik verilir.

8. Sözlü sınavda başarılı olup atanmaya hak kazanan adayların görev yerleri, pozisyonların tahsis edildiği iller arasından, elektronik kura çekilmesi yöntemi ile belirlenecektir.

b) Mühendis, Büro Personeli, Gemi Adamı, Şoför:

1. Genel ve özel şartları taşıyan adaylar arasından KPSS puan üstünlüğü ve tercih sıraları esas alınmak suretiyle yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın Ek-1 listede belirtilen her il ve pozisyon için en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere pozisyon sayısı kadar asıl aday belirlenecektir.

2. KPSS puan üstünlüğü esas alınmak suretiyle tercih sıralamasından bağımsız olarak asıl aday sayısının yüzde yirmisini geçmeyecek kadar da yedek aday belirlenecektir.

3. Adaylar, başvurdukları pozisyonlarla ilgili Ek-1 listede belirtilen illeri, istek sıralarına göre tercih edebilecektir.

4. Kendisinden daha yüksek puanlı bir aday yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen aday, ikinci tercihine; ikinci tercihine yerleşemeyen aday ise üçüncü tercihine yerleştirilecektir. Yerleştirme işlemi son tercih iline kadar bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de kendisinden daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir sözleşmeli personel pozisyonuna asıl olarak yerleşememiş olacaktır.

5. Yerleştirme işlemine esas olan KPSS puanlarının eşit olması halinde; diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde de yaşı büyük olan adaya öncelik verilir.

2- KADROLU PERSONEL ALIMI

Tüketici Hakem Heyeti Raportörü, Kaptan, Makinist, Satış Memuru, Veznedar, Ambar Memuru:

1. Genel ve özel şartları taşıyan adaylar arasından KPSS puan üstünlüğü ve tercih sıraları esas alınmak suretiyle yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın Ek-2 listede belirtilen her il ve kadro için en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere kadro sayısı kadar asıl aday belirlenecektir.

2. KPSS puan üstünlüğü esas alınmak suretiyle tercih sıralamasından bağımsız olarak asıl aday sayısının yüzde yirmisini geçmeyecek kadar da yedek aday belirlenecektir.

3. Adaylar, başvurdukları kadrolarla ilgili Ek-2 listede belirtilen illeri, istek sıralarına göre tercih edebilecektir.

4. Kendisinden daha yüksek puanlı bir aday yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen aday, ikinci tercihine; ikinci tercihine yerleşemeyen aday ise üçüncü tercihine yerleştirilecektir. Yerleştirme işlemi son tercih iline kadar bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de kendisinden daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir kadrolu ünvana asıl olarak yerleşememiş olacaktır.

5. Yerleştirme işlemine esas olan KPSS puanlarının eşit olması halinde; diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde de yaşı büyük olan adaya öncelik verilir.

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