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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Ticaret Bakanlığı duyurdu: Kırmızı ette stokçuluk yapan firmalar takipte - İş-Yaşam Haberleri

        Ticaret Bakanlığı duyurdu: Kırmızı ette stokçuluk yapan firmalar takipte

        Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Kırmızı ette illerimizde eş zamanlı denetimler başlamış olup, fahiş fiyat ve stokçuluk yapanlara idari yaptırımlar ve mali para cezaları tavizsiz bir şekilde uygulanacaktır" ifadeleri kullanıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.03.2025 - 09:30 Güncelleme: 26.03.2025 - 09:30
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        Kırmızı ette stokçuluk yapan firmalar takipte
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        Ticaret Bakanlığı kırmızı ette eş zamanlı denetimler başlatıldığını, fahiş fiyat ve stokçuluk yapanlara idari yaptırımlar ile mali para cezalarını uygulayacaklarını duyurdu.

        Açıklamada şöyle denildi:

        "Ticaret Bakanlığı tarafından, vatandaşlarımızın ürünlere ulaşmasını engelleyici faaliyetlerin bertaraf edilmesine ve caydırıcı önlemler alınmaya devam ederken, üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozan fillere yönelik çalışmalarımız aralıksız sürdürülmektedir.

        Et ve Süt Kurumu'nun temin ettiği kırmızı et Per-Der üyesi marketlerde bütün yurtta ve ESK mağazalarında düşük fiyatlarla ulaştırılırken, bazı üretici firmalarının fiyat arttırma girişimleri ihbar alınmıştır.

        Bu çerçevede, hayvancılık sektöründe, maliyet unsurlarında belirgin bir artış olmaksızın stokçuluk yaparak spekülatif fiyat hareketliliğine yol açan ve tüketicilerin kırmızı ete fahiş fiyat ile ulaşmasına neden olan, mübarek Ramazan ayını fırsat bilen bazı firmalar, Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından koordinasyon içinde hassasiyetle takibe alınmıştır.

        Kırmızı Ette İllerimizde Eş Zamanlı Denetimler Başlamış Olup, Fahiş Fiyat ve Stokçuluk Yapanlara İdari Yaptırımlar ve Mali Para Cezaları Tavizsiz Bir Şekilde UygulanacaktırBu kapsamda, Ticaret Bakanlığı tarafından 8 ilimizde faaliyet gösteren toplam 20 işletme nezdinde inceleme ve denetim yapmak üzere Ticaret Bakanlığı Müfettişlerimiz görevlendirilmiş olup, 24.03.2025 Pazartesi sabahı erken saatte aynı anda kapsamlı denetimlere başlamışlardır ve halen devam etmektedir.

        Ticaret Bakanlığı olarak firmalarımızı, ürünlerini tüketiciye maliyeti ile uyumlu fiyattan sunma konusunda hassasiyetle davranmaya davet ederken, stokçuluk yapanlar ve/veya fahiş fiyatla ürünlerini satmaya tevessül edenler hakkında Ticaret Bakanlığınca behemehal gerekli işlemler tesis edilecektir. Yapılan işlemler kamuoyuyla paylaşılacaktır."

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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