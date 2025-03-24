Bakan Bolat, T&uuml;rkiye İhracat&ccedil;ılar Meclisi Başkanı Mustafa G&uuml;ltepe ve ihracat&ccedil;ılarla birlikte yarın Bulgaristan&rsquo;da &ccedil;eşitli temaslarda bulunacak. Bulgaristan ticaret heyetiyle bir araya gelecek olan Bolat, ardından Bulgaristan Ekonomi ve Sanayi Bakanı Petar Dilov ile g&ouml;r&uuml;şecek. G&ouml;r&uuml;şmede, iki &uuml;lke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin yanı sıra yatırım potansiyeli de ele alınacak. Ayrıca, Bolat ve beraberindeki heyet, T&uuml;rk-Bulgar iş d&uuml;nyası temsilcileriyle iftarda buluşacak.