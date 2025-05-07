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        Haberler Gündem Güncel THY ve Pegasus uçakları İstanbul’a geri dönüyor | Son dakika haberleri

        THY ve Pegasus uçakları İstanbul’a geri dönüyor

        Hindistan ordusunun Pakistan'a yönelik başlattığı askeri operasyonla birlikte güvenlik gerekçesiyle THY İstanbul-İslamabad ve Pegasus Havayolları'nın İstanbul-Karaçi uçakları İstanbul'a geri dönüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 01:16 Güncelleme: 07.05.2025 - 01:16
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        THY ve Pegasus uçakları İstanbul'a geri dönüyor
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        Gece saatlerinde Hindistan ordusu Pakistan ve Pakistan’ın Azad Kaşmir bölgesine askeri operasyon başlattı. Saldırılara karşılık veren Pakistan, hava sahasını uçuşlara kapatmasının ardından uçuşlarda aksamalar yaşandı.

        Saldırılar nedeniyle İslamabad'a sefer yapan THY ve Karaçi seferi yapan Pegasus uçakları İran üzerinden geri dönüş kararı aldı. Uçakların ilerleyen saatlerde İstanbul’a iniş yapması bekleniyor.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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