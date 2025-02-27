TAKE-OFF 101 PORGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI

- T.C. vatandaşı veya mavi kart sahibi olmak,

- 01.01.2001 ve sonrasında doğmuş olmak,

- En az 4 yıllık üniversitelerin 2., 3. veya 4. sınıfında öğrenci olmak,

- Her sınıf için belirtilen mezuniyet şartını karşılamak;

2. sınıf: En geç mezuniyet tarihi Eylül 2027

3.sınıf: En geç mezuniyet tarihi Eylül 2026

4.sınıf: En erken mezuniyet tarihi Şubat 2026, en geç mezuniyet tarihi Eylül 2026

- Genel not ortalaması en az 76 (100'lük sistemde) veya 3,00 (4'lük sistemde) olmak ve bunu belgeleyebilmek,

- İstanbul’daki ofislerde haftanın en az 2 günü tam zamanlı olmak üzere haftada en fazla 30 saat çalışabilmek,

- Adli Sicil ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak,

- İyi derecede İngilizce bilmek (Süreçte İngilizce sınavı gerçekleştirilecektir.)