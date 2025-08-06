THY personel alımı yapıyor! 2025 THY yer operasyon eğitmen adayı başvurusu başladı mı, şartları nelerdir, yaş sınırı kaç?
THY yer operasyonları alanında deneyimli eğitmenleri bünyesine alacak. Türk Hava Yolları Eğitim Başkanlığı bünyesinde, havacılık yer operasyonları eğitimlerinde çalışmak üzere alınacak adayların belli şartları taşıması gerekiyor. THY personel alımı için sunulacak imkanlar arasında yıllık 16 maaş, Yıllık 16 maaş,iş hayatındayken akademik gelişiminizi destekleyecek esnek izin imkânı, indirimli yurtiçi/yurtdışı bilet hakkı tanınacak. Peki THY yer operasyon eğitmen adayı başvurusu başladı mı, şartları nelerdir, yaş sınırı kaç?
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THY personel alımı başvurusunda bulunmak isteyenler detayları sorguluyor. Yayımlanan ilana göre Türk Hava Yolları'nda Yer Operasyon Eğitmen Adayı ilanıyla deneyimli profesyonelleri bünyesine katmayı hedefleyen şirket, Eğitim Başkanlığı’nda görev yapacak yeni ekip arkadaşları arıyor. Tüm değerlendirme süreçleri olumlu sonuçlanarak iş teklifi alan adaylar ' Yer Operasyon Eğitmeni’ ünvanıyla işe başlayacak. Peki THY yer operasyon eğitmen adayı başvurusu başladı mı, şartları nelerdir, yaş sınırı kaç?
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THY PERSONEL ALIMI YAPACAK
TÜM ROLLER İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI
• T.C. vatandaşı veya mavi kart sahibi olan,
• 01.01.1990 ve sonrası doğumlu,
• En az 4 yıllık eğitim veren üniversitelerin lisans bölümünden mezun olan,
*Yurt dışı üniversitelerden mezun olan adaylardan YÖK Denklik Belgesi istenmektedir.
• İlgili rollerde alanında en az 4 yıl tecrübeye sahip olan,
• İyi derecede İngilizce bilen,
*İngilizce sınavları Türk Hava Yolları A.O. tarafından yapılacaktır.
• Adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı bulunmayan,
• Daha önce çalışmış olduğu kuruluşlardaki görevlerinden disiplinsizlik nedeni ile ayrılmamış olan,
• Türk Hava Yolları A.O. veya iştirak şirketlerinden daha önce fesih ile ayrılmamış olan çalışma arkadaşları arıyoruz.
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TÜM ROLLER İÇİN ARANAN NİTELİKLER
• Etkili yazılı ve sözlü iletişim becerilerine sahip, analiz etme ve problem çözme becerileri gelişmiş,
• Türkçe/İngilizce olarak sınıf içi ve canlı online sınıf eğitimleri verebilecek,
• İhtiyaç anında inisiyatif alabilen, takip yönü güçlü ve detaylara hâkim,
• Yüksek dikkat seviyesi ve sorumluluk bilinciyle çalışabilen,
• Katılımcı odaklı eğitim verme motivasyonuna sahip,
• Teknik doküman, mevzuat vb. okuma ve yazma konusunda çalışmaya istekli,
• İyi derecede MS Office programlarını kullanan,
• Seyahat engeli bulunmayan,
• Eğitimlerde kullanılan yöntem, teknik ve araçlar konusunda güncel gelişmeleri takip edebilen,
• Organizasyon ve planlama yönü kuvvetli, müzakere ve sunum becerileri gelişmiş, kariyerine eğitim alanında devam etmek isteyen
SUNULACAK İMKANLAR NELER?
Yıllık 16 maaş, iş hayatındayken akademik gelişimi destekleyecek esnek izin imkânı, indirimli yurtiçi/yurtdışı bilet hakları, yeni evlenen çalışanlara evlilik yardımı, özel sağlık sigortası, dil tazminatı, psikolojik danışmanlık hizmeti, Türk Hava Yollarının geniş servis ağı ile ulaşım desteği, anlaşmalı otellerde indirimli konaklama imkânı, iş hayatız boyunca mesleki yetkinlikleri artıracak ve kişisel gelişime katkı sağlayacak çeşitli eğitim imkanları sunuluyor.
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