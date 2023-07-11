THY Emlak Konut kura sonuçları açıklandı mı? 2023 Emlak Konut THY kurası ne zaman çekilecek?
THY Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir kura sonuçları isim listesi bekleniyor. Başvuru sürecinin 2 Haziran itibarıyla tamamlanmasıyla gözler "THY Emlak Konut projesi kura çekimi ne zaman?" sorusuna çevrildi. İşte, 1+1, 2+1, 3+1 evlerin ödeme planı ile THY Emlak Konut Arnavutköy projesi kura sonuçları isim listesi açıklanma tarihi hakkında detaylar..
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THY Emlak Konut Arnavutköy projesi kura çekimi sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. İstanbul'da ev sahibi olma hayaliyle başvurularını gerçekleştirenlerin gözü kulağı kura sonuçlarına çevrildi. Peki, Emlak Konut THY kurası ne zaman çekilecek? İşte, konuya ilişkin güncel bilgiler haberimizin devamında...
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THY EMLAK KONUT ANAVUTKÖY KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
THY Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir Evleri için kura çekimi tarihi henüz belli olmadı. Başvuruların sona ermesinin ardından kura çekilişi tarihinin resmi internet sitesi üzerinden duyurulması bekleniyor.
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THY EMLAK KONUT PROJESİNDE KURA ÇEKİM ÜCRETİ VAR MI?
THY Emlak Konut Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi için kura çekimi ücreti bulunmamaktadır.
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THY EMLAK KONUT PROJESİ ÖDEME PLANI
Katılım şartlarını sağlayan başvuru sahipleri, kura çekimi ile hak sahibi oldukları projeden, yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ve 7 bin 500 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olabilecek.
İlk yıl için taksit ödemesi şu şekilde: 1+1 daire için 7.500 TL, 2+1 daire için 10.000 TL ve 3+1 daireler için de 15.000 TL olarak belirlendi.
Ödemeler Emlak Konut ödeme sistemiyle Emlak Konut'a yapılacak.
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EMLAK KONUT BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?
Kampanyaya İstanbul'da ikamet eden ve ilk kez ev sahibi olacak kişiler başvurabiliyor.
Emlak konut ve Toki de 1 yıl içerisinde devir yapılan sözleşmesinin olmaması gerekiyor.
İstanbul'da son 1 yıl içerisinde tapu devrinin yapılmamış olması gerekiyor.
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Proje toplam konut sayısı üzerinden engelli vatandaşlarımıza %5, şehit ve gazi yakınlarına %5, gençlere %20 kontenjan ayrılacaktır.
Mücbir sebepler, durumlar hariç, 5 sene boyunca satış gerçekleşmeyecek.