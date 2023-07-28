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        Haberler Gündem THY Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçları sorgulama: 2023 Emlak Konut THY kurası çekildi mi, ne zaman çekilecek?

        THY Emlak Konut projesi kura çekimi sonuçları açıklandı mı? Arnavutköy Yenişehir kurası ne zaman?

        THY Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçları bekleniyor. Başvurularını 2 Haziran'a kadar tamamlayanlar THY Emlak Konut Yenişehir projesi kura çekilişi için geri sayıma geçti. Bu kapsamda "THY Emlak Konut başvuru sonuçları açıklandı mı, kura çekimi ne zaman yapılacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, 2023 Emlak Konut THY kura sonuçları isim listesi sorgulama ve ödeme planına dair detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.07.2023 - 16:33
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        • 1

          THY Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir projesi kura çekimi tarihi araştırılıyor. İstanbul'da ev sahibi olma hayaliyle başvurularını gerçekleştirenler Emlak Konut THY kura sonuçları isim listesinin ne zaman açıklanacağını merak ediyor. İşte, 1+1, 2+1, ve 3+1 evlerin THY Emlak Konut kura çekimi tarihi ve ödeme planı ile ilgili güncel bilgiler...

        • 2

          THY EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

          THY Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir Evleri için kura çekimi tarihi henüz belli olmadı. Başvuruların sona ermesinin ardından kura çekilişi tarihinin resmi internet sitesi üzerinden duyurulması bekleniyor.

        • 3

          THY EMLAK KONUT PROJESİNDE KURA ÇEKİM ÜCRETİ VAR MI?

          THY Emlak Konut Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi için kura çekimi ücreti bulunmamaktadır.

        • 4

          THY EMLAK KONUT ARNAKUTKÖY BAŞVURUSU İPTAL EDİLEBİLİR Mİ?

          THY Emlak Konut Arnavutköy projesi kura başvuruları Emlak Konut Online İşlemler "Kura İşlemleri" ekranından iptal edilebilir.

        • 5

          THY EMLAK KONUT PROJESİ ÖDEME PLANI

          Katılım şartlarını sağlayan başvuru sahipleri, kura çekimi ile hak sahibi oldukları projeden, yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ve 7 bin 500 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olabilecek.

          İlk yıl için taksit ödemesi şu şekilde: 1+1 daire için 7.500 TL, 2+1 daire için 10.000 TL ve 3+1 daireler için de 15.000 TL olarak belirlendi.

          Ödemeler Emlak Konut ödeme sistemiyle Emlak Konut'a yapılacak.

        • 6

          EMLAK KONUT BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

          Kampanyaya İstanbul'da ikamet eden ve ilk kez ev sahibi olacak kişiler başvurabiliyor.

          Emlak konut ve Toki de 1 yıl içerisinde devir yapılan sözleşmesinin olmaması gerekiyor.

          İstanbul'da son 1 yıl içerisinde tapu devrinin yapılmamış olması gerekiyor.

          Proje toplam konut sayısı üzerinden engelli vatandaşlarımıza %5, şehit ve gazi yakınlarına %5, gençlere %20 kontenjan ayrılacaktır.

          Mücbir sebepler, durumlar hariç, 5 sene boyunca satış gerçekleşmeyecek.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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