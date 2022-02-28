THY'den lisans öğrencilerine özel program

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Türk Hava Yolları (THY), üniversite öğrencilerine özel Take-Off 101 programı başlattı. Take-Off 101 Programı, Türk Hava Yollarında kariyerine başlamak isteyenlere birbirinden farklı alanlarda part-time çalışma imkânı sunuyor. Üçüncü sınıf lisans öğrencilerine özel planlanan Take-Off 101 programına başvurular başladı.

Take-Off 101 Programı başvurusu için tıklayınız

"TÜRKİYE'NİN EN DEĞERLİ MARKASININ KANATLARI ALTINDA BİRLİKTE ÇALIŞALIM"

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, THY tarafından hazırlanan programı Twitter hesabından duyurdu. Üstün, "Üniversiteli arkadaşım, kariyerinde limitleri gökyüzüne taşımaya hazır mısın? Üçüncü sınıf lisans öğrencisiysen Take-Off 101 programımıza başvur, Türkiye'nin en değerli markasının kanatları altında birlikte çalışalım" paylaşımıyla üniversite öğrencilerine çağrıda bulundu.

"PART TIME ÇALIŞMA ARKADAŞLARI ARIYORUZ"

Türk Hava Yolları'nın resmi sayfasında Take-Off 101 programı başvurusuna ilişkin detaylar paylaşıldı: "Büyük ailemizin bir parçası olacak ve değerine değer katacak yetenekli part-time çalışma arkadaşları arıyoruz! Siz de bir dünya markası olan Türk Hava Yolları ailesinin hem değerli bir parçası olabilir hem de kendinizi geliştirmek için sayısız imkânlardan faydalanabilirsiniz.

Take-Off 101, lisans 3. sınıf öğrencisi iken değerlendirme süreçlerine katılan ve süreçleri başarıyla tamamlayan öğrencilere 4. sınıfta eğitimlerine devam ederken yaklaşık 12 ay part-time çalışma fırsatı sunan bir yetenek programıdır.

Değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayıp part-time olarak işe alınan yeteneklerimiz, çalışma dönemini başarıyla tamamlamaları ve Temmuz 2023 tarihinde mezun olmaları sonrasında tam zamanlı işe alınmak üzere değerlendirilecek ve büyük ailemizin değerli bir parçası olma fırsatını yakalayacaklardır.

İş hayatına Türkiye'nin ve dünyanın sayılı markalarından Türk Hava Yollarında, büyük bir aileye sahip olmanın verdiği güvenle ve dünyayı birbirine bağlayan network ağına sahip bayrak taşıyıcı firmada başlamak yeteneğinizi bir adım daha öne çıkaracaktır."

TAKE-OFF 101 BAŞVURU ŞARTLARI

Take-Off 101 programına başvuracak adaylar için belirtilen başvuru şartları şöyle:

* T.C. vatandaşı olmak,

* 01.01.1996 ve sonrasında doğmuş olmak,

* En az 4 yıllık eğitim veren üniversitelerin herhangi bir bölümünde 3.sınıf öğrencisi olmak ve olduğunu belgeleyebilmek,

* İstanbul ve Ankara’daki ofislerde, haftanın en az 2 günü tam zamanlı olmak üzere haftada en fazla 30 saat çalışabilmek,

* Adli Sicil ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak,

* İyi derecede İngilizce bilmek (THY AO tarafından yapılacak olan İngilizce sınavında başarılı olmak).

BAŞVURU ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRME SÜREÇLERİ

Take-Off 101 programına başvurular, THY'nin kurumsal web sitesi üzerinden 10.03.2022 tarihine kadar alınacak.

Çalışma yeri İstanbul ve Ankara olup İstanbul'da çalışacak kişilerin İstanbul ve çevresinde; Ankara'da çalışacak kişilerin ise, Ankara ve çevresinde öğrenim görüyor olması tercih edilecek.

ÇALIŞMA ALANLARI

İnsan Kaynakları ve Destek Üniteleri

Kalite & Teknik

Mali

Operasyon

Planlama

Pazarlama & Satış

Turkish Cargo

Yatırım & Anlaşmalar