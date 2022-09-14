THY'den iştirak şirketlerinde çalışanlara ikramiye

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Havacılık sektörünü derinden etkileyen salgının etkilerinin kısmen devam etmesine ve yükselen akaryakıt maliyetlerine rağmen yılın ilk altı ayında 737 milyon dolar net kâr elde eden Türk Hava Yolları (THY) iştirak şirketlerinde çalışanlara ikramiye verecek. İştirak şirketlerinde çalışan şeflere 40, diğer görevlerde katkı sağlayanlara ise 30 bin TL ikramiye verilecek.

ŞEFLERE 40 BİN, KATKI SAĞLAYANLARA 30 BİN TL

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Başarımızı ailemizle birlikte kutlamaya devam ediyoruz. İştirak şirketlerimizde çalışan şef arkadaşlarımıza 40, diğer görevlerde katkı sağlayan arkadaşlarımıza ise 30 bin TL ikramiye veriyoruz. Ödemeleri ay sonunda hesaplarında olacak. Hayırlı olsun." dedi.