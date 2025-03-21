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        Haberler Bilgi Spor THY AVRUPA LİGİ 30. HAFTA: Partizan- Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Partizan- Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? THY Avrupa Ligi 30. hafta

        THY Avrupa Ligi'nin 30. haftasında Anadolu Efes, Partizan deplasmanına konuk oluyor. Haftaya 15 galibiyet, 14 mağlubiyetle 12. basamakta giren lacivert-beyazlılar, rakibini yenerek puan sıralamasında yükselmek istiyor. Peki, Partizan- Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Partizan- Anadolu Efes basket maçı canlı izle ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.03.2025 - 14:28 Güncelleme: 21.03.2025 - 14:28
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        • 1

          Turkish Airlines EuroLeague’de 30. hafta heyecanı, bu akşam oynanacak maçlarla devam edecek. Bu kapsamda temsilcimiz Anadolu Efes, Partizan ile kozlarını paylaşacak. Basketbolseverler, Partizan- Anadolu Efes maçı canlı izle ekranı araştırmalarına başladı. Peki, THY EuroLeague 30. hafta Partizan- Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...

        • 2

          ANADOLU EFES - MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Partizan- Anadolu Efes maçı, 21 Mart Cuma (bu akşam) 22.45'de başlayacak.

        • 3

          PARTİZAN- ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

          Belgrade Arena'da oynanacak Partizan- Anadolu Efes maçı, S Sport ve dijital platform EXXEN'den canlı yayınlanacak.

        • 4

          PARTİZAN- ANADOLU EFES MAÇI CANLI İZLE

          Aşağıda yer alan link aracılığıyla mücadeleyi canlı olarak izleyebilirsiniz.

          https://www.ssportplus.com/

        • 5

          AVRUPA'DA 866. RANDEVU

          Anadolu Efes, Partizan müsabakasıyla Avrupa kupalarında 866. randevusuna çıkacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da çıktığı 865 karşılaşmada 487 galibiyet, 378 yenilgi yaşadı.

          Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren mücadele ettiği ve 2 kez şampiyon olduğu THY Avrupa Ligi'nde ise 618. kez sahne alacak. Lacivert-beyazlılar, organizasyonda yaptığı 617 maçın 330'unu kazandı, 287'sinden mağlubiyetle ayrıldı.

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