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        Threads'de geçirilen dakikalar önemli ölçüde düştü

        Meta'nın Instagram altyapılı uygulaması Threads, kısa süre içerisinde yakaladığı büyük başarıyla adından söz ettirmiş, Twitter'ı tahtından edebileceği konuşmaları yüksek sesle yankılanmaya başlamıştı. İlk 4 günde 100 milyon kullanıcıya erişen uygulama aktif kullanıcılarını kaybetmeye başladı. Threads'de geçirilen süre dramatik şekilde düştü

        Cem Özenen
        cozenen@haberturk.com
        Giriş: 18.07.2023 - 14:00
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        Threads kullanıcıları heyecanını kaybetti
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        Meta'nın Threads uygulaması, uygulamanın tüm zamanların en hızlı büyümesi haline geldiğini gören gişe rekorları kıran bir ilk haftadan sonra Dünya'ya geri dönüyor. Analiz firması SimilarWeb'den gelen yeni veriler, uygulamanın katılımının, tüm zamanların en hızlı büyüyen uygulaması statüsüne rağmen, ilk yüksek seviyelerden düştüğünü gösteriyor.

        100 MİLYONU GÖRMÜŞTÜ

        Twitter'a büyük bir rakip olarak Mark Zuckerberg tarafından piyasaya sürülen, ilk 7 saatte 10 milyon kullanıcıya ulaşan, ikinci gününde 30 milyon ardından 70 milyon kullanıcıyı gören uygulama 4 gün içerisinde 100 milyon kullanıcıyı bulmuştu. Bu hızlı büyüme son dönemde ciddi ölçüde kayıplarda olan Twitter'ın da tahtının sallandığını gösteriyordu ancak Threads'in uçuş günleri son buldu.

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        HEM AKTİF KULLANICI HEM DE ORTALAMA DAKİKA DÜŞTÜ

        SimilarWeb'in açıkladığı yeni verilere göre, Threads'in günlük 7 Temmuz'da 49 milyon seviyelerinde olan aktif kullanıcı sayısının14 Temmuz'a gelindiğinde 23,6 milyona düştüğü görüldü. Bununla birlikte uygulamanın en yüksek katılımı gördüğü bildirilen Amerika Birleşik Devletleri'nde, kullanım aynı zaman diliminde günde 21 dakikadan altı dakikanın biraz üzerine geriledi.

        Pazar istihbarat firması Sensor Tower da, uygulamanın 'Günlük aktif kullanıcı sayısı ve kullanıcı katılımında lansmandan bu yana çift haneli bir düşüş yaşadığını' belirten bir rapor paylaşımı gerçekleştirdi.

        "AKTİF İNSANLARI İSTEMEDEN SINIRLAYABİLİRİZ"

        Instagram'ın en üst düzey yöneticisi Adam Mosseri yayınladığı bir Threads gönderisinde, şirketin bu aşamada özellikle etkileşim metriklerine odaklanmadığını belirterek, "Şu anda odak noktamız, şaşırtıcı olan katılım değil, her yeni üründe gördüğümüz ilk zirveyi ve engeli geçmek ve yeni özellikler oluşturmak, performansı aramak ve sıralamayı iyileştirmekpam saldırıları toplandı, bu yüzden oran sınırları gibi şeylerde daha sıkı olmamız gerekecek, bu da aktif insanları istemeden sınırlamak anlamına gelecek" açıklamasını yaptı. Bu sınırlama açıklamasına Elon Musk'tan Twitter üzerinden 'Kopyacılar' tepkisi gelirken, kullanıcıların Threads'deki heyecanını yitirmesi olarak diğer benzer uygulamalardaki özelliklerin birçoğunun burada olmaması olarak da gösteriliyor.

        AVRUPA BİRLİĞİ ENGELLERİ KRİTİK

        Meta'nın bu koşullardan tam olarak yararlanıp yararlanamayacağı, kullanıcılarının geri gelmesini sağlamak için ne kadar hızlı yeni özellikler ekleyebileceğine ve Avrupa Birliği'nde başlatılıp başlatılamayacağına bağlı olacak. Bilindiği gibi Threads uygulamasına henüz Avrupa Birliği sınırları içerisinde yalnızca VPN kullanılarak bağlanılabiliyor. AB'nin gizlilik politikalarındaki pürüzlerin kaldırılmadan uygulamanın yayına alınamayacağını açıklaması Threads'in büyük bir potansiyeli de kullanamamasına sebep oluyor.

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