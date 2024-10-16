İngiltere'de Thomas Tuchel dönemi!

Son olarak Bayern Münih'i çalıştıran Thomas Tuchel'in yeni adresi belli oldu.

İngiltere Futbol Federasyonu, Thomas Tuchel’in 2025 itibarıyla milli takımın başına geçeceğini açıkladı.

Gareth Southgate'ten boşalan milli takım koltuğuna Alman teknik adam oturdu.

İngiltere Milli Takımı tarihinin ilk Alman teknik direktörü olan 51 yaşındaki çalıştırıcının, yıllık yaklaşık 5 milyon sterlin kazanacağı öne sürüldü.

Thomas Tuchel daha önce Mainz, Borussia Dortmund, PSG, Chelsea ve Bayern Münih'i çalıştırdı. PSG ve Bayern ile lig şampiyonluğu başarıları yakalayan Tuchel, Chelsea ile de 2021 yılında Şampiyonlar Ligi'ni kazanmıştı.