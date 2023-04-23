Thodex vurgunu sorgusunda ilginç diyaloglar

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açtığı dava dosyasına göre; 2021 yılında Thodex Kripto Para Borsası’nda hesapları olan yatırımcılar, hesaplarına erişemediklerini sosyal medyadan duyurdu. Şirket her ne kadar “sitede bakım var” dese de, yatırımcılar buna inanmadı. Savcılık re’sen soruşturma başlattı ve bunun sonucunda Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in, 400 bin kişiye ait milyonlarca Dolar değerindeki kripto parayla yurtdışına kaçtığı tespit edildi. Özer’in de aralarında bulunduğu 6’sı tutuklu 21 sanık hakkında 12 bin 164’er yıldan 40 bin 562’şer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Özer için de kırmızı bülten çıkarıldı. Arnavutluk’ta yakalanan Faruk Fatih Özer tutuklandı. Türkiye Özer’in iadesini talep ederken, Özer’in avukatları da aksi için harekete geçti. Ancak son tahlilde yargılamasını tamamlayan Arnavutluk adli makamları Faruk Fatih Özer’i Türkiye’ye iade etti.

“TÜRKİYE’DEKİ KRİPTO PARA BORSALARINA YENİLİK KATABİLECEĞİMİ DÜŞÜNDÜM”

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki gözaltı işlemlerinin ardından Faruk Fatih Özer, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Özer, savcılık sorgusunda Thodex kripto para borsasını nasıl kurduğunu anlattı. 2014 yılında Gebze’de Inline Teknoloji isminde mobil ve web yazılımlarını geliştirmek üzerine bir yazılım şirketi kurduğunu söyleyerek, “Şirketimin faaliyetlerinin devam ettiği süre içerisinde kripto paralara karşı bir ilgim oluştu. Global kripto para borsalarında şahsi hesabımla kripto para alıp satmaya başladım. Bu sırada Türkiye’deki kripto para borsalarına yenilik katabileceğimi düşündüm ve Koinex isimli kripto para borsasını 2017 yılında İstanbul Şişli’de bir ofis kiralayarak kurdum. Aynı zamanda Gebze’deki Inline isimli yazılım şirketimdeki faaliyetlerimde devam ediyordu. Koinex isimli firmayı kurduktan sonra işe alıma başladım. 5 kişilik bir çalışan kadrosu ile kripto para faaliyetlerimiz sürdürdüm. Bitcoin, etheryum, litecoin, dogecoin ve ripple isimli coinler olmak üzere 5 coinin alım satım işlemlerine aracılık ettim. 2020 yılında global pazarda hizmet verebilmek için kripto borsamızın ismini Thodex olarak değiştirdim ve faaliyetlerime Göztepe İlçesi’nde ofis kiralayarak devam ettim. Şirket faaliyetlerime devam ettiğimde şirketin işlem hacmi artmaya başlamıştı ve bu nedenle ekibimi genişlettim. Şirkete yazılımcı, sosyal medya uzmanı, müşteri destek elemanı, insan kaynakları elemanı gibi faaliyet gösteren kişileri aldım. Kurmuş olduğum Thodex firması işlem hacmi olarak Türkiye’nin ilk üç kripto para borsası’nda yer almıştı faaliyetlerine kurumsal bir firma olarak devam etmekteydi” dedi.

“BİR ÇOK SORUYU YANITSIZ BIRAKTI”

Faruk Fatih Özer’e savcılık sorgusunda ilk sorulan soru “Şirket faaliyetleri devam etmekteyken neden yurtdışına çıktınız?” oldu. Özer bu soruya cevaben ve birçok soru ya da bundan sonra olduğu gibi, “Bu süreci hakkında iddianame tanzim edilen ve yargılamanın devam ettiği Ağır Ceza Mahkemesi’nde 12 Haziran tarihinde anlatacağım” diyerek yanıt verdi.

“İŞTE SAVCILIK SORGUSUNDAKİ DİYALOGLAR”

Özer’e savcılıkta sorulanlar ve verdiği cevapların tamamı ise şöyle;

-Maslak raporunda 52 kg fiziki altın almak suretiyle para akladığınz şeklindeki iddialar yönünden savunmanız nedir?

-Ben üzerime atılan dolandırıcılık, örgüt kurmak ve yönetmek ve mal varlığı değerlerini aklamak suçlarının hiçbirisini kabul etmiyorum. Ben kimseyi dolandırmadım ve mal varlığı değerlerini aklamadım.

-Mağdurların paralarını soğuk cüzdan ile mi yurtdışına çıkardınız?

-Bu süreci hakkında iddianame tanzim edilen ve yargılamanın devam ettiği Ağır Ceza Mahkemesi’nde 12 Haziran tarihinde anlatacağım

-Şirketin faaliyeti sırasında promosyon adı altında kripto para dağıtımı yaptınız mı?

-Bu süreci hakkında iddianame tanzim edilen ve yargılamanın devam ettiği Ağır Ceza Mahkemesi’nde 12 Haziran tarihinde anlatacağım

-Gerek Türkiye’den yurtdışına çıkarken gerekse Arnavutluk’ta yurtdışına çıkışında yardımda bulunan kişiler oldu mu?

-Bu süreci hakkında iddianame tanzim edilen ve yargılamanın devam ettiği Ağır Ceza Mahkemesi’nde 12 Haziran tarihinde anlatacağım.

-Thodex isimli firmada görev yapmakta olan şahıslar kimlerdir, bu şahısların şirket içindeki rolleri nelerdir, bu şahısların her birine departman sorumlusu olarak siz mi atadınız?

-Bu hususta devam eden yargılamada Ağır Ceza Mahkemesi’nde avukatların şirketin organizasyon şemasını mahkemeye delil olarak sunmuşlardır. Burada her bir çalışanın görev alanı belirlenmiştir. Bu konuyu daha sonra daha detaylı olarak Ağır Ceza Mahkemesi’nde anlatacağım. Yine şirketin müşteri sayısı, işlem hacmi ve şirketin kuruluşundan bugüne kadar olan süreci ve tüm bildiklerimi mahkeme huzurunda duruşmada anlatacağım.

-Mağdurların zararını karşılayacak mısınız?

-Şimdiye kadar dosyada mağdur sıfatı olan ve masak tarafından zararı tespit edilen kişilere avukatlarm aracılığı ile ulaştım ve bu kişilerin zararını karşıladım. Devam eden süreçte mağdurların zararını karşılama niyetindeyim. Yine ayrıntılarını bu süreci hakkında iddianame tanzim edilen ve yargılamanın devam ettiği Ağır Ceza Mahkemesi’nde 12 Haziran tarihinde anlatacağım.

-Yurtdışında kaldığınız süre boyunca sadece Arnavutluk ülkesinde miydiniz yoksa başka ülkelere de giriş çıkış yaptınız mı?

-Üzerime atılı “Örgüt Kurmak ve Yönetmek, Nitelikli Dolandırıcılık, Mal Varlığı Değerlerinin Aklanması” suçlarının hiçbirisini kabul etmiyorum. Dediğim gibi avukatların aracılığı ile mağdurların zararını karşıladım. Halen de mağdur olanların zararını karşılama niyetindeyim. Başından sonuna kadar süreçle ilgili detaylı ifademi hakkında düzenlenen iddianame gereğince yargılamanın devam ettiği İstanbul Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi heyetine 12 Haziran tarihindeki duruşma günü vereceğim.

AVUKAT: ŞİRKET 4 YIL BOYUNCA DENETLENDİ

Savcı bu sorgunun ardından Faruk Fatih Özer’i tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk etti. Özer, İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği’ndeki sorgusunda ise savcı huzurundaki sözlerini tekrarladı. 12 Haziran’ı işaret etti.

Özer’in avukatları “Thodex şirketi 2017 yılında kurulmuş, iddianamede yazılı 2021 yılına kadar da faaliyetlerini sorunsuz bir şekilde yürütmüştür. Bu şirket faaliyet gösterdiği 4 yıl SPK, MASAK, Ticaret Bakanlığı, BDDK, Merkez Bankası ve Vergi Dairesi tarafından düzenli aralıklarla denetlenmiştir. Her bir denetim sonucunda da hukuka uygun bulunmuştur. Şirketin elemanları da çalışan bulma sitelerinden insan kaynakları aracılığıyla istihdam edilmiştir. Dolayısıyla ortada örgüt kurma suçu veya hiçbir örgüt yoktur.” Diyerek Özer’in serbest bırakılmasını talep etti.

TUTUKLANDI

Sulh Ceza Hakimliği mağdur sayısı, meydana gelen zararın büyüklüğü, delil karartma ve ciddi kaçma şüphesi olduğu gerekçesiyle Özer’in tutuklanmasına karar verdi.