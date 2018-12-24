Fransa Ligue 1'de 17. hafta maçında Nantes'ı 1-0 yenerek namağlup liderliğini sürdüren Paris Saint-Germain'de kaptan Thiago Silva maçın ardından büyük bir şok yaşadı. Fransa'nın önde gelen gazetelerinden L'Equipe'in haberine göre Brezilyalı savunmacının evine karşılaşmanın oynandığı sırada hırsız girdi. Evdeki yüksek güvenlik önlemlerine rağmen giren hırsızların 600 bin Euro değerindeki mücevherlerle, Silva'nın pasaport ve diğer değerli eşyalarının bulunduğu çantayı çalarak kayıplara karıştığı öğrenildi. Toplamda 1 milyon Euro civarında zarara uğrayan Thiago Silva'yı soyan hırsızlar için polisin arama başlattığı kaydedildi.