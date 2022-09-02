Çaylaklar filmi konusu ve oyuncuları

2019 yılında Çin'de vizyona giren Çaylaklar, bir aksiyon filmi. Orijinal adı The Rookies olan yapımın yönetmen koltuğunda ise Alan Yuen oturuyor. Ülkemizde de televizyonda yayınlayanan Çaylaklar'ın konusu ve oyuncu kadrosu, izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte, Çaylaklar filmi ve oyuncuları...
ÇAYLAKLAR FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Ekstrem sporlara düşkün olan Zhao Feng, kendini tesadüfen yasadışı uluslararası bir ticaretin içinde bulur. Bu durum üzerine özel ajan Bruce, Zhao’yu takip etmek için Budapeşte’ye gider. Bruce, berbat bir polis olan Miao Yan, profesyonel olmayan bir bilim insanı olan Ding Shan ve işsiz bir doktor olan Lv’den oluşan amatör bir birim kurar. Kıdemli ajan Bruce önderliğinde ekip, teröristlere karşı savaş açar.
ÇAYLAKLAR FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?
Filmde birçok ünlü isim yer alıyor. Çaylaklar'ın kadrosu şöyle;
Wang Talu
Sandrine Pinna
Milla Jovovich
Xu Weizhou
Liu Meitong
Alan Wan
Björn Freiberg
David Lee McInnis
Suet Lam
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