Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin The Mad Stuntman, Marmaris'te verdiği konserin gelirini AKUT'a bağışladı - Magazin haberleri

        The Mad Stuntman, Marmaris'te verdiği konserin gelirini AKUT'a bağışladı

        'The Mad Stuntman' olarak bilinen ünlü şarkıcı Mark Henderson Quashie, Marmaris'te verdiği konserin gelirini AKUT'a bağışladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 13:34 Güncelleme: 05.09.2024 - 13:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          'The Mad Stuntman' adıyla tanınan Mark Henderson Quashie, Marmaris'te verdiği konserin gelirini AKUT'a (Arama Kurtarma Derneği) bağışladı. AKUT'un yaptığı açıklamaya göre; elde edilen gelir, arama kurtarma ekipmanlarının desteklenmesi ve arama köpeklerinin ihtiyaçları için kullanılacak.

        • 2

          AKUT için şarkı yazıp, klip çekmeye de hazırlanan şarkıcı, şarkının müzik dinleme uygulamaları ve radyo gelirlerinin bir kısmını da AKUT'a bağışlayacak.

        • 3

          Mark Henderson Quashie, derneği ziyaret ederek AKUT gönüllüleriyle bir araya geldi. Ünlü şarkıcı, AKUT'u başta deprem olmak üzere doğal afetlerde gerçekleştirdiği arama kurtarma çalışmalarından ve arama köpeklerinin sahada sergilediği performanstan dolayı tanıdığını belirterek; "İlk kez bir sivil toplum kuruluşuna destek veriyorum. Umarım diğer sanatçı arkadaşlarım da benim adımlarımı takip eder" ifadesini kullandı.

        • 4

          Mark Henderson Quashie, bağış için özellikle AKUT'u tercih ettiğini vurgulayarak, "AKUT, dünyanın dört bir yanında gerçekleşen doğal afetlerde insanların yardımına koşuyor ve arama köpeklerinin de yardımıyla binlerce hayat kurtarıyor. Ben de bu çalışmalarda oluşan ihtiyaca bir nebze de olsa destek olmak istedim" dedi.

          Mark Henderson Quashie'ye teşekkür belgesi, plaket ve AKUT tişörtü verildi.

          Fotoğraflar: AA, DHA

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul Valiliği'nden okul saatleri açıklaması
        İstanbul Valiliği'nden okul saatleri açıklaması
        MSB: Kusur varsa gereken işlem yapılacak
        MSB: Kusur varsa gereken işlem yapılacak
        İzmir Körfezi nasıl temizlenecek? Bakan Kurum'dan açıklama
        İzmir Körfezi nasıl temizlenecek? Bakan Kurum'dan açıklama
        Orta Vadeli Program (OVP) açıklandı
        Orta Vadeli Program (OVP) açıklandı
        OVP'ye göre dolar kuru ne olacak?
        OVP'ye göre dolar kuru ne olacak?
        Ebru Acer'den bronz madalya!
        Ebru Acer'den bronz madalya!
        Milli boksör Busenaz Sürmeneli'ye trafikte saldırı!
        Milli boksör Busenaz Sürmeneli'ye trafikte saldırı!
        Büyük Selçuklu dönemine ait erzak deposu bulundu
        Büyük Selçuklu dönemine ait erzak deposu bulundu
        Ödülün yanında Türk lokumu istedi
        Ödülün yanında Türk lokumu istedi
        Dilan ve Engin Polat çifti davasında ikinci gün: Avukat beyanları alınacak
        Dilan ve Engin Polat çifti davasında ikinci gün: Avukat beyanları alınacak
        Olimpiyat sporcusu erkek arkadaşının saldırısı sonucu öldü!
        Olimpiyat sporcusu erkek arkadaşının saldırısı sonucu öldü!
        Uluslar Ligi'ndeki maceramız başlıyor
        Uluslar Ligi'ndeki maceramız başlıyor
        Nemrut Dağı'nın tarihi ve heykelleri hakkında bilinmeyenler
        Nemrut Dağı'nın tarihi ve heykelleri hakkında bilinmeyenler
        Arda Güler, büyük ödüle aday!
        Arda Güler, büyük ödüle aday!
        Doğum sıranız kişiliğinizi etkiler mi?
        Doğum sıranız kişiliğinizi etkiler mi?
        Suç makinesi canavar, Elif'i iki bacağından da etti!
        Suç makinesi canavar, Elif'i iki bacağından da etti!
        Kazanan Oliveira oldu!
        Kazanan Oliveira oldu!
        ABD'de liseye silahlı saldırı: Şüphelinin kimliği belli oldu!
        ABD'de liseye silahlı saldırı: Şüphelinin kimliği belli oldu!
        Borsada yatırım tecrübe istermiş
        Borsada yatırım tecrübe istermiş
        Kuzey Kore'de sel felaketi sonrası idam iddiası
        Kuzey Kore'de sel felaketi sonrası idam iddiası
        Habertürk Anasayfa