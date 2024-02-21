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        Haberler Kültür-Sanat Sinema 'The Iron Claw' İKSV Galaları'nda

        'The Iron Claw' İKSV Galaları'nda

        Amerikan güreşinde bir döneme damga vuran, spor dünyasının Kennedy'leri, bu sporun rock yıldızları olarak anılan Von Erich ailesinin zaferler ve trajediler içeren öyküsünü anlatan 'The Iron Claw' (Demir Pençe) filmi vizyondan önce özel bir ön gösterim için 7 Mart'ta İKSV Galaları'nda seyirciyle buluşacak.!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.02.2024 - 12:02 Güncelleme: 21.02.2024 - 12:02
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        'The Iron Claw' İKSV Galaları'nda
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        Şampiyon kardeşlerin gerçek hikâyesinden sinemaya uyarlanan, başrollerini Zac Efron, Jeremy Allen White ve Harris Dickinson'ın paylaştığı The Iron Claw / Demir Pençe, vizyondan önce çok özel bir ön gösterim için 7 Mart'ta İKSV Galaları'nda!

        Parlak oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Demir Pençe, Amerikan güreşinde (NWA, WCWA) bir döneme damga vuran, spor dünyasının Kennedy'leri, bu sporun rock yıldızları olarak anılan Von Erich ailesinin zaferler ve trajediler içeren, duygu yüklü hikâyesini anlatıyor.

        Kendisi çok başarılı bir güreşçi olan baba Fritz Von Erich, oğullarını da zirveye taşımak için despotça, zalimce yöntemler uygulamaktadır. Şampiyon kardeşler sporda zirveye doğru tırmanırken, tüm aile çalkantılı olaylara, büyük güçlüklere göğüs germek zorunda kalır. Zac Efron, Jeremy Allen White, Harris Dickinson, Maura Tierney, Stanley Simons, Lily James, Holt McCallany gibi isimlerin rol aldığı A24 imzası taşıyan filmi Martha Marcy May Marlene, The Nest ve Dead Ringers dizisiyle tanınan yetenekli yönetmen Sean Durkin yazıp yönetti.

        Film vizyondan önce 7 Mart Perşembe akşamı saat 21.00’de Atlas 1948 ve Kadıköy Sineması’nda seyirciyle buluşacak. Demir Pençe biletleri, 22 Şubat Perşembe günü 10.30’da başlayacak Lale Kart üyeleri için indirimli ön satışların ardından, 22 Şubat Perşembe günü 14.30’da passo.com.tr ve İKSV gişede (Pazar hariç her gün 10.00-13.00 ve 14.00-18.00 arası) satışa çıkacak.

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        #İKSV Galaları
        #İKSV
        #The Iron Claw
        #Demir Pençe
        #film
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