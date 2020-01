'The Gentlemen' İKSV Galaları'nda

Kadrosunda Matthew McConaughey, Colin Farrell gibi yıldızları bulunduğu usta yönetmen Guy Ritchie'nin yeni filmi The Gentlemen vizyona çıkışından önce, 5 Şubat'ta İKSV Galaları'nda sinema severlerle buluşacak



İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından gerçekleştirilen İKSV Galaları’nda efsane yönetmen Guy Ritchie’nin yönettiği dev kadrolu The Gentlemen vizyona çıkışından önce, 5 Şubat Çarşamba 21.30’da Cinemaximum City’s Nişantaşı’nda gösterilecek.

Müthiş kadrosu, amansız mizahı ve soluksuz aksiyonuyla The Gentlemen, milyarder bir suç baronunun işleri bırakmaya karar verdikten sonra, yerini kapmak için adeta birbirleriyle yarışan suçlularla baş edişini anlatıyor. Snatch, Sherlock Holmes, Rocknrolla, Lock Stock and Two Smoking Barrels gibi filmlerin efsane yönetmeni Guy Ritchie’nin bu son filminin oyuncu kadrosunda Oscar’lı Matthew McConaughey’in yanı sıra Colin Farrell, Henry Golding, Charlie Hunnam, Michelle Dockery ve Hugh Grant yer alıyor.

Londra’da geçen ve Guy Ritchie’nin meşhur tarzına geri döndüğü The Gentlemen, Mickey Pearson’ı (Matthew McConaughey) izliyor. Mickey, Londra’da kurduğu dev suç imparatorluğunu bırakıp ailesiyle birlikte Amerika’ya dönmeye kararlıdır. İşlerini devretmek için ünlü milyarder Matthew (Jeremy Strong) ile anlaşmayı planlarken, bir yandan da gözü gibi baktığı arazilerini Coach (Collin Farrell) ve çetesinden korumaya çalışır. Attığı her adımı takip eden özel dedektif Fletcher (Hugh Grant) ise Mickey’nin çevirdiği dolapları ortaya çıkarma peşindedir. Bu sonu gelmeyen entrikalar ağında, Mickey hayal ettiği gibi işin içinden sıyrılabilecek midir?

İKSV Galaları kapsamında gösterilecek olan The Gentlemen filminin 30 TL olan biletleri 21 Ocak Salı günü 10.30’dan itibaren satışa çıkacak.