AA

TFF 3. Lig ekiplerinden Armoni Alanya Kestelspor'un takım midibüsünün deplasman dönüşünde devrilmesi sonucu 12 futbolcu, teknik direktör ile yardımcısı yaralanmıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Üçdan, beraberinde TFF Antalya Bölge Müdürü Sibel Bal ve Antalya Gençlik Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan ile hastanede tedavi gören ve taburcu olan futbolcuları ziyaret etti. Üçdan futbolcularla sohbet edip, geçmiş olsun dileklerini iletti. Ziyarette Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de yer aldı.

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