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TFF Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Üçdan, Kestelsporlu futbolcuları ziyaret etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Üçdan, deplasman dönüşünde meydana gelen kazada yaralanan Armoni Kestelspor futbolcularını ziyaret etti.

Giriş: 12.03.2023 - 20:50 | Güncelleme: ABONE OL
TFF Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Üçdan, Kestelsporlu futbolcuları ziyaret etti
AA

TFF 3. Lig ekiplerinden Armoni Alanya Kestelspor'un takım midibüsünün deplasman dönüşünde devrilmesi sonucu 12 futbolcu, teknik direktör ile yardımcısı yaralanmıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Üçdan, beraberinde TFF Antalya Bölge Müdürü Sibel Bal ve Antalya Gençlik Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan ile hastanede tedavi gören ve taburcu olan futbolcuları ziyaret etti. Üçdan futbolcularla sohbet edip, geçmiş olsun dileklerini iletti. Ziyarette Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de yer aldı.

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