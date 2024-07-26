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        Haberler Spor Futbol TFF yeni kurulları açıkladı! - Futbol Haberleri

        TFF yeni kurulları açıkladı!

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), PFDK, Tahkim Kurulu ve Uyuşmazlık Çözüm Kurulu başkanları ile üyelerini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.07.2024 - 01:18 Güncelleme: 26.07.2024 - 01:18
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        TFF yeni kurulları açıkladı!
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        PFDK, Tahkim Kurulu ve Uyuşmazlık Çözüm Kurulu başkanları ile üyeleri TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklamayla belirlendi.

        PROFESYONEL FUTBOL DİSİPLİN KURULU

        Başkan: Celal Demirtürk

        Asil üyeler: Gökhan Karaburun, Taha Çalık, Ersin Yücel, Serhat Çetin, Muammer Küçük, Mehmet Erol

        Yedek üyeler: Yaşar Kaya Yılmaz, Hasan Basri Pehlivan, Ziya Koç, Emre Karapınar, Ahmet Şahin, Harun Kaya

        TAHKİM KURULU

        Başkan: Ali Günay

        Asil üyeler: Cevat Okutan, Yavuz Aksoy, Abdurrahman Alp Beyaz, Ali Atay, Fatih Erdöl, Bülent Savtok

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        Yedek üyeler: Deniz Gül, Güvenç Mehmet Uzun, Muhammet Yusuf Dündar, Ali Salihoğlu, Nafiz Özgür Rifaioğlu, Feyat Kıyak

        UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM KURULU

        Başkan: Yiğit Örnek

        Asil üyeler: Yasemin Yanardağ Özer, Taner Aktaş, Mutlu Aydın Güneşli, Köksal Kızıltaş, Çağla Kızılkoca, Kerem Tufan

        Yedek üyeler: Haldun Şeref Yüksel, Hulusi Yılmaz, Fatih Atalay, Rahmi Kuşçu, Semih Albayrak, Oğuzhan Özbaş

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