TFF yeni kurulları açıkladı!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), PFDK, Tahkim Kurulu ve Uyuşmazlık Çözüm Kurulu başkanları ile üyelerini açıkladı.
PFDK, Tahkim Kurulu ve Uyuşmazlık Çözüm Kurulu başkanları ile üyeleri TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklamayla belirlendi.
PROFESYONEL FUTBOL DİSİPLİN KURULU
Başkan: Celal Demirtürk
Asil üyeler: Gökhan Karaburun, Taha Çalık, Ersin Yücel, Serhat Çetin, Muammer Küçük, Mehmet Erol
Yedek üyeler: Yaşar Kaya Yılmaz, Hasan Basri Pehlivan, Ziya Koç, Emre Karapınar, Ahmet Şahin, Harun Kaya
TAHKİM KURULU
Başkan: Ali Günay
Asil üyeler: Cevat Okutan, Yavuz Aksoy, Abdurrahman Alp Beyaz, Ali Atay, Fatih Erdöl, Bülent Savtok
Yedek üyeler: Deniz Gül, Güvenç Mehmet Uzun, Muhammet Yusuf Dündar, Ali Salihoğlu, Nafiz Özgür Rifaioğlu, Feyat Kıyak
UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM KURULU
Başkan: Yiğit Örnek
Asil üyeler: Yasemin Yanardağ Özer, Taner Aktaş, Mutlu Aydın Güneşli, Köksal Kızıltaş, Çağla Kızılkoca, Kerem Tufan
Yedek üyeler: Haldun Şeref Yüksel, Hulusi Yılmaz, Fatih Atalay, Rahmi Kuşçu, Semih Albayrak, Oğuzhan Özbaş