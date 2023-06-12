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Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza törenine TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Başkan Vekili, Sponsorluklar ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Alkın Kalkavan, McDonald's Türkiye CEO'su Mwaffak Kanjee, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası ve eMilli Takım Teknik Direktörü Tolga Atalay, A Milli Takım futbolcuları Mert Günok, Kerem Aktürkoğlu, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Kenan Karaman, Uğurcan Çakır, Umut Bozok, A Milli Kadın Futbol Takımı futbolcuları ve eMilli Takımı oyuncuları katıldı.

MEHMET BÜYÜKEKŞİ: TÜM DÜNYAYA ULUSLARARASI ORGANİZASYON YAPMA BAŞARIMIZI GÖSTERDİK Toplantıda konuşan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, sözlerine İstanbul'un ev sahipliği yaptığı UEFA Şampiyonlar Ligi finaline değinerek başladı. Manchester City ile Inter arasında oynanan finalde tüm dünyanın gözünün İstanbul'da olduğunu söyleyen Büyükekşi, "Ülkemizin ve federasyonumuzun ev sahipliğinde Şampiyonlar Ligi finaline çok güzel bir ev sahipliği yaptık. Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız, FIFA Başkanı, UEFA Başkanı ve dünya lideri misafirlerimizle güzel bir gece geçirdik. Tüm dünyaya uluslararası organizasyon yapma başarımızı gösterdik. Inter'de forma giyen milli takım kaptanımız Hakan Çalhanoğlu'na bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Teşekkürler kaptan, seninle gurur duyuyoruz. Manchester City ile kupayı kaldırma başarısı gösteren ilk Türk oyuncu olan İlkay Gündoğan'ı da tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı. Sponsor firmaları para veren bir kurum olarak değil, iş ortağı olarak gördüklerinin de altını çizen Büyükekşi, şöyle devam etti:

"Ülkemizde güzel bir atasözü var; baş başa vermeyince taş yerinden kalkmaz. Türk futbolunun gelişmesi, marka haline gelmesi, başarı gelmesi için sponsorlarımızla güç birliği yapıyoruz. Göreve geldiğimizden bu yana sponsorluk gelirlerimizi yüzde 62 oranında artırdık. 11 sponsorla yeniden sözleşme imzaladık. 2020 yılından bu yana birlikte olduğumuz, sektöründe dünyanın en büyüklerinden McDonald's ile yeniden sponsorluk anlaşması yapmak için bir aradayız." A Milli Takım'ın Almanya'da gerçekleşecek 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılmak için 2 önemli maça çıkacağını da sözlerine ekleyen Büyükekşi, tüm milli takımlara başarılar diledi. AKIN KALKAVAN: ONLARIN DESTEKLERİYLE DAHA DA BÜYÜYECEK VE GELİŞECEĞİMİZE İNANCIM SONSUZ TFF Başkan Vekili, Sponsorluklar ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Alkın Kalkavan, 2020 yılında başlayan anlaşmanın 2026 yılına kadar uzatıldığını söyledi. McDonald's ile yapılan anlaşmanın ardından A Milli Kadın Futbol Takımı'nın büyük gelişim sağladığını da aktaran Kalkavan, "Özellikle 'Kırmızı-beyaz kadınlar' hareketiyle kadın sporcuların önündeki engelleri kaldırmak için ortak çalışmalar yürüttük. Onların destekleriyle daha da büyüyecek ve gelişeceğimize inancım sonsuz. Bu iş birliğinin sürekliliğini sağlamak için kararlılığımızı vurgulamak istiyorum. Anlaşma her iki kuruma da hayırlı olsun." diye konuştu. McDonald's Türkiye CEO'su Mwaffak Kanjee de Cumhuriyet'in 100. yılında milli takımlara destek vermekten dolayı gurur duyduklarını açıkladı.

KUNTZ: BU ANLAŞMANIN KARŞILIĞINI AVRUPA ŞAMPİYONASI'NA KATILARAK VERMEK İSTİYORUZ ​​​​A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, iş birliklerinin sürdürülmesinin çok önemli olduğuna vurguladı. Riva'da bütün milli takımların aynı çatı altında olduğuna dikkat çeken Stefan Kuntz, şunları kaydetti: "Sadece erkek takımını değil, kadın milli takımını ve eMilli takımını da desteklemeleri çok önemli. Bu yaklaşım, Riva'nın ruhuna uygun. Burada bütün takımlar bir çatı altında. Anlaşmaların da bu mantıkta olması bizleri çok mutlu ediyor. eMilli Takımı'nı da tebrik ediyorum, Dünya Kupası'na katılarak bizim ulaşmak istediğimiz noktaya ulaştılar. McDonald's da tebriği hak ediyor. Akşamdan sabaha başarı beklemeden sabırla destek oluyorlar. Biz de önümüzdeki sene onların desteğiyle hedeflediğimiz yere gidebiliriz. Bu anlaşmanın karşılığını Avrupa Şampiyonası'na katılarak vermek istiyoruz." Stefan Kuntz; Letonya ve Galler ile oynanacak maçlar için heyecanlı olduklarını da sözlerine ekleyerek, "Bugün tüm oyuncular geldiğinde tekrar konuşacağız. Fenerbahçeli oyuncular yolda. Yarın gelecek isimler olacak. Tam kadro olarak çarşamba sabahı hazır olacağız. Her 2 maçtan da zaferle ayrılarak hedefe ulaşmak istiyoruz." açıklamasını yaptı. A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası ve eMilli Takım Teknik Direktörü Tolga Atalay da anlaşmanın hayırlı olmasını diledi. Toplantı, toplu fotoğraf çekimiyle tamamlandı.

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