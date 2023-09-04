TFF ile BtcTurk sponsorluk sözleşmesi imzaladı

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Federasyonun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza törenine TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, BtcTurk Üst Yöneticisi (CEO) Özgür Güneri, A Milli Erkek Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, eMilli Takımlar Teknik Direktörü Tolga Atalay katıldı.

Salonda TFF Yönetim Kurulu üyeleri, erkek ve kadın milli takımların oyuncuları da yer aldı.

İmzalanan anlaşmayla BtcTurk, Türkiye Milli Futbol Takımlarının ana sponsoru oldu.

Törende yaptığı konuşmasına Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutlayarak başlayan TFF Başkanı Büyükekşi, "Dün akşam bize inanılmaz bir mutluluk yaşatan A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızı en içten bir şekilde tebrik etmek istiyorum. 'Filenin Sultanları', büyük bir başarı göstererek Avrupa şampiyonu oldu ve bizlere büyük bir gurur yaşattılar. Başta yöneticiler ve voleybolcularımız olmak üzere emeği geçen herkesi tek tek kutluyorum. Başarılarının artarak devam etmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

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BtcTurk ile 3 yıldır iş birliği yaptıklarını aktaran Büyükekşi, "BtcTurk, 2020 yılından bu yana Milli Futbol Takımlarımızın ana sponsoru. Bugün yol arkadaşlığımızı 4 yıl daha uzatmak için bir protokol imzalayacağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi; Büyük işler, önemli atılımlar ancak birlikte çalışma ile elde edilebilir. Bizim de TFF olarak çok büyük hedeflerimiz var. Bugüne kadar futbolumuzu daha ileriye taşımayabilmek için birçok önemli çalışma yaptık. Bundan sonraki dönemde de yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Mehmet Büyükekşi, sponsorluğun önemine değinerek, "Çalışmaların hedeflediğimiz sonuçları vermesi için en önemli destekçilerimiz arasında sponsorlarımız yer alıyor. Göreve geldiğimizden bu yana, sponsorluk gelirlerimizde kayda değer bir artış sağladık. Bu süreçte önemli anlaşmalar yaptık. Yerli ve global markalar, sponsorluklarıyla bize büyük güç ve destek veriyor. Türkiye'nin ilk bitcoin ve kripto para alım satım platformu olan, her geçen gün büyüyerek gelişen BtcTurk de yenilediğimiz anlaşma ile 4 yıl daha Türk futboluna desteğini artırarak sürdürecek. Sponsorlarımız, destekleriyle hem maddi hem de manevi olarak gücümüze güç katıyor. Biz de elde ettiğimiz başarılarla sponsorlarımızı gururlandırmak ve markalarına değer katmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

TFF Başkanı Büyükekşi, önemli bir iş birliği gerçekleştirdiklerini dile getirerek şunları kaydetti:

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"Şanlı Cumhuriyet'imizin ve köklü federasyonumuzun 100. yılında, 'Hep dahası var' diyerek bu yıl 10. yılını kutlayan BtcTurk ile yaptığımız iş birliğinin çok değerli olduğunu düşünüyorum. Futbolumuzda daha fazlasını istiyoruz. Daha büyük ve kalıcı başarıları elde etmek için çalışıyoruz. BtcTurk ile yaptığımız sponsorluk anlaşmasının futbolumuza büyük bir güç ve sinerji katacağına inanıyorum."

"Lider olarak EURO 2024'e katılmayı hedefliyoruz"

Erkek A Milli Futbol Takım'ın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) katılacağına inandığını vurgulayan Büyükekşi, şöyle devam etti:

"Erkek ve Kadın A Milli Futbol Takımı'mız önümüzdeki günlerde çok önemli sınavlara çıkacak. Erkek Milli Takımı'mız EURO 2024 Elemeleri'nde cuma günü Eskişehir'de Ermenistan ile son derece önemli bir maç yapacak. Grubumuzda şu anda lideriz. İlk maçta mağlup ettiğimiz Ermenistan'ı bu maçta da yenerek Almanya'daki organizasyona katılma yolunda önemli bir adım atacağımızı düşünüyoruz. Millilerimiz daha sonra Hırvatistan, Letonya ve Galler ile oynayacağı maçlarla eleme grubunu tamamlayacak. İnşallah lider olarak emeğimizin karşılığını almayı Yüce Tanrı'dan diliyorum."

Son dönemde Kadın Milli Takımı'nın önemli başarılar elde ettiğini aktaran Büyükekşi, şu ifadeleri kullandı:

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"Milli takımımız, aldığı başarılı sonuçlardan sonra dünya sıralamasında 3 basamak birden yükseldi. Ayrıca Uluslar B Ligi'ne yükselmek için mücadele edeceğimiz C Ligi'nde ilk maçını 22 Eylül'de deplasmanda Gürcistan ile 26 Eylül'de ise Elazığ'da Litvanya ile oynayacak. Uluslar Ligi'ne Gürcistan maçıyla iyi bir başlangıç yaparak B Ligi'ne yükselme hedefine ulaşacağına yürekten inanıyorum. Kendilerine başarılar diliyorum. Geçtiğimiz ay, Yeni Zelanda ve Avustralya'nın ev sahipliği yaptığı Kadınlar Dünya Kupası'nı izledik. Müthiş bir şölen yaşandı. Yaklaşık 1,8 milyon kişi maçları izledi. 80 bin kişinin stadı doldurduğu İspanya-İngiltere finali oynandı. Dünyada kadın futbolu her geçen gün önemini artırıyor. Biz de TFF olarak kadın futbolunu çok önemsiyor ve gelişimi için birçok çalışma gerçekleştiriyoruz. İnşallah yaptığımız çalışmalar önümüzdeki yıllarda meyvelerini verecek."

Mehmet Büyükekşi, kadın futbolunun gelişimi için Trendyol Süper Lig kulüpleri ile futbolseverlerin destek vermesi gerektiğini dile getirdi.

TFF Başkanı, eMilli Takım ile ilgili ise "Kısa bir tarihe sahip olan eMilli Takımı'mız önemli başarılar elde etti. Dünyanın en önemli takımları arasında yer alma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Son olarak FIFA eNations Kupası 2023'te ülkemizi temsil eden milli takımımız çok iyi maçlar çıkardığı turnuvaya son 16 turunda veda etmek zorunda kaldı. Ancak biz eMilli Takımı'mızın yakın zamanda daha büyük başarılara imza atarak ülkemizi gururlandıracaklarına inanıyoruz." diye konuştu.

Özgür Güneri: "Türkiye'de sporun en önemli paydaşlarından bir tanesiyiz"

Özgür Güneri, Türk sporunda birçok alanda destek verdiklerini belirterek, "Türkiye'de sporun en önemli paydaşlarından ve sponsorlarından bir tanesiyiz." dedi.

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İlk sponsorluklarının sıkıntılı bir dönemde olduğunun altını çizen Güneri, "Bundan 3 yıl önce bu salonda pandeminin yoğun yaşandığı, sokağa bile çıkamadığımız, Avrupa Şampiyonası'nın ertelendiği, finansal olarak tüm dünyanın ciddi bir buhran yaşadığı bir dönemde TFF ile sponsorluk sözleşmesi imzalamıştık. O günün koşulları içinde bizim için büyük bir heyecan ve cesur bir adımdı. Bugüne kadar başardıklarımız, ne kadar haklı bir sponsorluğun parçası olduğumuzu gösterdi. BtcTurk olarak Türkiye'de sporun en önemli paydaşlarından ve sponsorlarından bir tanesiyiz. Bu sponsorlukla Türk futbolunun gelişimine, geleceğine, imajına ve markasına önemli katkı sağlamaya çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Necla Güngör Kıragası: "Elimizde fırsatlarla dolu bir ürün bulunmakta"

A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası da kadın futbolunun dünyadaki yükselişine dikkati çekti.

Sözlerine Kadın Milli Voleybol Takımı'nın başarısıyla başlayan tecrübeli teknik direktör, "Dün çok gurur duyduğumuz, göğsümüzü kabartan A Milli Kadın Voleybol Takımı'mıza şükranlarımı iletiyorum. Onlarla gurur duyuyoruz. Umarım başarılarına başarı katmaya devam ederler." dedi.

BtcTurk'un 2020'den bu yana sponsorları olduğuna değinen Necla Güngör Kıragası, şunları kaydetti:

"Son 10 senedir hayatımızda olan ve sektörde adından söz ettiren BtcTurk ile yapılacak çok projemiz, gidilecek çok deplasmanımız var. 1970'den bu yana var olan ancak son 3 sezondur bilinirliği artan kadın futbolu, son zamanlarda BtcTurk'ün kullandığı 'Biz hem çok eski hem de çok yeniyiz.' söylemi ile çok örtüşmekte. Kadın futbolu olarak hem çok eski bir maziye sahibiz hem de ortaya çıkan fırsatlar açısından çok yeniyiz. Son Kadınlar Dünya Kupası'nda kadın futbolunun taraftar, yapılan yatırımlar, yeni fırsatlarla hızla büyüyor. İlk kez 32 takımın mücadele ettiği, 64 maçın izlendiği, seyirci rekorlarının kırıldığı, takımların fiziksel ve taktiksel açıdan en üst seviyede takip edildiği bir kupa oldu. Bu yükseliş, artan farkındalık, toplumsal farkındalık, iyi rol modeller, eşitlik mücadelesi ve uluslararası turnuvaların kalitesiyle ivme kazanarak yoluna devam edecek. İspanya-İngiltere final maçını statta izledi. İspanya, hem erkeklerde hem de kadınlarda Dünya Kupası'nı kazanan ikinci ülke oldu. Son Dünya Kupası, elde edilen 900 milyon dolarlık gelir ile spor sektöründeki bakış açısını değiştirdi. Tüm maçları statlarda 2 milyon taraftar takip etti. Elimizde fırsatlarla dolu bir ürün bulunmakta. Bu değerli ürünü belli mitlere takılı kalmadan, öz yargıları bir tarafa bırakarak vitrine çıkarmalıyız."

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Uluslar B Ligi'ne yükselmek istediklerini dile getiren ay-yıldızlı ekibin teknik direktörü, "Uluslar Ligi maçları bizler için çok kıymetli. B Ligi'ne çıkmak ve ülkemizi yukarılara taşımak istiyoruz." diye konuştu.

Kuntz: "Eleme gruplarından çıkıp Almanya'da da başarılı bir sonuç elde etmek istiyoruz"

A Milli Futbol Takımı'nın Alman teknik direktörü Kuntz, EURO 2024 Elemeleri'nden geçerek iyi sonuçlar almak istediklerini söyledi.

Stefan Kuntz ise sponsorlukla ilgili, "Bu sponsorlukta iki tarafta da kazanan var. BtcTurk'ün spora angaje olmasını çok iyi buluyorum. Bizim için de çok faydalı bir şey. TFF, sadece Erkek A Milli Takımı için değil kadın takımımız ve e-spor için de sponsorluk sağlayacak bir şirket bulmayı başardı. Sadece hepimizin bir çatı altında olmamızın ve bu çatı altında başarılara koşmamızın önemli olduğunu düşünüyorum. Dört yılı çok etkileyici buluyorum. Bu 4 yıl hem BtcTurk hem de federasyon tarafında derin bir güven olduğunu gösteriyor." görüşlerini aktardı.

Futboldaki güven ortamını artırmaları gerektiğini aktaran Kuntz, "Hamit (Altıntop) ile A Milli Takım'dan genç ve yıldız takımlara kadar bir güven oluşturmak istiyoruz. O yüzden şimdi Kazımcan ve Bertuğ'u alarak Ümit Milli Takım'dan A Milli Takım'a aldık. Onlara bu güveni gösterdik. Ayrıca seyircilerimizin bize olan güvenini sürdürmemiz gerekiyor. Eleme gruplarından çıkıp Almanya'da da başarılı bir sonuç elde etmek istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın İtalyan başantrenör Daniele Santarelli yönetiminde başarılı olduğuna değinen Kuntz, "Güven konusu otomatik olarak Kadın Voleybol Milli Takımı'na geliyor. Yıllardır bir yabancı meslektaşım görev başında. Bundan önce de yabancı teknik direktörleri vardı. Büyük bir başarı yakaladılar. Dolayısıyla yabancı hocalara güven duyulabileceğini düşünüyorum." diye konuştu.

Milli takımın Küba asıllı oyuncusu Melissa Vargas'ı öven Kuntz, "Necla ile Melissa Vargas'a 'Futbol oynayan bir kız kardeşi var mı?' diye sormamız gerek. Belki erkek kardeşi de vardır. Özellikle hücumda oynayacak bir kardeşi Avrupa Şampiyonası'nda şansımızı yükseltir." ifadelerini kullandı.

eMilli Takım Teknik Direktörü Tolga Atalay da "Avrupa'da ve dünyada önemli başarılar elde etmek için ilerliyoruz. Bunun için sponsorluklar çok önemli." dedi.