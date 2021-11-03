NTV'nin haberine göre Galatasaray’ın TFF'ye yaptığı Lokomotiv Moskova maçını tam kapasite ile oynama başvurusu reddedildi.

Sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi E Grubu 4. maçında yarın Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibini konuk edecek. Galatasaray, zorlu karşılaşma öncesinde TFF'ye başvuru gerçekleştirmiş ve mücadelenin yüzde 100 kapasiteyle oynanmasını talep etmişti.

TFF 9 KASIM DEMİŞTİ

TFF, geçen hafta aldığı kararla 9 Kasım'dan itibaren profesyonel liglerde statlara tam kapasitede seyirci alınmasına karar verildiğini duyurmuştu.