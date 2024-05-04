TFF'den Arda Güler'e tebrik mesajı!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Real Madrid formasıyla İspanya La Liga şampiyonluğu yaşayan milli futbolcu Arda Güler için tebrik mesajı yayımladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) bitime 4 hafta kala Real Madrid formasıyla şampiyonluk yaşayan Arda Güler için tebrik mesajı yayımladı.
TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklamada, Real Madrid'in Cadiz'i sahasında 3-0 mağlup etmesinin ardından Barcelona'nın Girona'ya deplasmanda 4-2 kaybetmesiyle Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid'in şampiyonluğunu ilan ettiği vurgulandı.
Real Madrid'in 36. lig şampiyonluğuna ulaştığının belirtildiği mesajda "Milli oyuncumuz kariyerinin ilk lig şampiyonluğunu elde etti. Arda Güler'i kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.