Koronavirüs salgınının ardından Süper Lig yeniden başlarken yeni sezonun başlama tarihi de bugün netleşiyor. Habertürk Spor'dan Oğuzhan Genç'in haberine göre; Türkiye Futbol Federasyonu, bugün kritik bir toplantı gerçekleştirecek. 2020-2021 sezonunun başlangıç tarihinin ele alınacağı toplantı öncesi, Federasyon ve kulüpler tarih konusunda farklı görüşlere sahip.

TFF'NİN TARİHİ: 15 AĞUSTOS

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de isteğiyle liglerin 15 Ağustos'ta başlatmayı planlıyor. Koronavirüs nedeniyle ertelenen Avrupa Şampiyonası'nı da düşünen TFF, Milli Takım'ın hazırlıklarını da göz önünde bulundurarak erken başlangıç niyetinde.

KULÜPLER BİRLİĞİ: EYLÜL SONU BAŞLAYALIM

Kulüpler Birliği ise bu noktada liglerin eylül sonu başlaması gerektiği görüşünde. Kulüplerin gerekçelerinde ise 3 madde öne çıkıyor:

- Teknik direktörlerin 15 Ağustos'a kadar olan süreyi sezon öncesi hazırlıkları için yetersiz görmeleri

- Kısa hazırlık döneminin ağır sakatlıklara neden olacağı endişesi

- 15 Ağustos'ta çoğunlukla küçük ve koronavirüs nedeniyle ertelenen liglerin başlayacak olması

- Yabancı futbolcuların tatil yapmak istemeleri

EYLÜL BAŞI İHTİMALİ

TFF'nin kulüplerin bu görüşüne karşılık ise tarihi en fazla eylül başına esnetmeyi düşündüğü kaydedildi.

İŞTE AVRUPA'DA BELLİ OLAN TARİHLER

Avrupa'da yeni sezon başlangıç tarihi belli olan ligler ve son durumları ise şöyle:

Belçika: 7 Ağustos (Tescil edildi)

Çek Cumhuriyeti: 22 Ağustos (Devam ediyor)

İspanya: 12 Eylül (Devam ediyor)

Fransa: 22 Ağustos (Tescil edildi)

İtalya: 12 Eylül (Devam ediyor)

Hollanda: 12 Eylül (Ertelenmişti)

Polonya: 15 Ağustos (Devam ediyor)

Portekiz: 15 Ağustos (Devam ediyor)

Romanya: 22-29 Ağustos (Devam ediyor)

Rusya: 9 Ağustos (Devam ediyor)

İskoçya: 1 Ağustos (Tescil edildi)

Slovakya: 8-15 Ağustos (Devam ediyor)

İsviçre: 12 Eylül (Devam ediyor)

YABANCI SINIRI DA NETLEŞİYOR

Federasyonun bugünkü toplantısında yabancı sınırı da gündeme alınacak. Kademeli olarak düşürülmesi planlanan yabancı sayısı konusunda rakamlar da belli olacak. Bugüne kadar pek çok formülün gündeme geldiği yabancı sınırının nasıl planlanacağı da merak konusu.