Koronavirüs salgınının ardından Süper Lig yeniden başlarken yeni sezonun başlama tarihi de bugün netleşiyor. Habertürk Spor'dan Oğuzhan Genç'in haberine göre; Türkiye Futbol Federasyonu, bugün kritik bir toplantı gerçekleştirecek. 2020-2021 sezonunun başlangıç tarihinin ele alınacağı toplantı öncesi, Federasyon ve kulüpler tarih konusunda farklı görüşlere sahip.
TFF'NİN TARİHİ: 15 AĞUSTOS
Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de isteğiyle liglerin 15 Ağustos'ta başlatmayı planlıyor. Koronavirüs nedeniyle ertelenen Avrupa Şampiyonası'nı da düşünen TFF, Milli Takım'ın hazırlıklarını da göz önünde bulundurarak erken başlangıç niyetinde.
KULÜPLER BİRLİĞİ: EYLÜL SONU BAŞLAYALIM
Kulüpler Birliği ise bu noktada liglerin eylül sonu başlaması gerektiği görüşünde. Kulüplerin gerekçelerinde ise 3 madde öne çıkıyor:
- Teknik direktörlerin 15 Ağustos'a kadar olan süreyi sezon öncesi hazırlıkları için yetersiz görmeleri
- Kısa hazırlık döneminin ağır sakatlıklara neden olacağı endişesi
- 15 Ağustos'ta çoğunlukla küçük ve koronavirüs nedeniyle ertelenen liglerin başlayacak olması
- Yabancı futbolcuların tatil yapmak istemeleri
EYLÜL BAŞI İHTİMALİ
TFF'nin kulüplerin bu görüşüne karşılık ise tarihi en fazla eylül başına esnetmeyi düşündüğü kaydedildi.
İŞTE AVRUPA'DA BELLİ OLAN TARİHLER
Avrupa'da yeni sezon başlangıç tarihi belli olan ligler ve son durumları ise şöyle:
Belçika: 7 Ağustos (Tescil edildi)
Çek Cumhuriyeti: 22 Ağustos (Devam ediyor)
İspanya: 12 Eylül (Devam ediyor)
Fransa: 22 Ağustos (Tescil edildi)
İtalya: 12 Eylül (Devam ediyor)
Hollanda: 12 Eylül (Ertelenmişti)
Polonya: 15 Ağustos (Devam ediyor)
Portekiz: 15 Ağustos (Devam ediyor)
Romanya: 22-29 Ağustos (Devam ediyor)
Rusya: 9 Ağustos (Devam ediyor)
İskoçya: 1 Ağustos (Tescil edildi)
Slovakya: 8-15 Ağustos (Devam ediyor)
İsviçre: 12 Eylül (Devam ediyor)
YABANCI SINIRI DA NETLEŞİYOR
Federasyonun bugünkü toplantısında yabancı sınırı da gündeme alınacak. Kademeli olarak düşürülmesi planlanan yabancı sayısı konusunda rakamlar da belli olacak. Bugüne kadar pek çok formülün gündeme geldiği yabancı sınırının nasıl planlanacağı da merak konusu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!