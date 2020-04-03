Yazarımız Serdar Ali Çelikler, Habertürk TV'ye Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'le yaptığı görüşmenin detaylarını aktardı. Çelikler, TFF'nin tüm senaryoları ele aldığının altını çizerek şu ifadeleri kullandı:

"LİGİ KESİNLİKLE BİTİRMEK İSTİYORUZ"

"TFF Başkanı Nihat Özdemir, 2 Nisan'ı işaret etmişti. Ben de bu açıklamadan sonra kendisini aradım. 'Umutluyuz. Haziran'a başlamak istiyoruz' dedi. Bir kere ligi tamamlama konusunda FIFA'nın da, UEFA'nın da ve Avrupa Kulüpler Birliği'nin de isteği biraz da nispeten zorlaması var. Bu konuda 'Bizim de isteğimiz var. Haziran olur. Haziran olmazsa temmuz olur. Bir şekilde bu ligi bitirmek istiyoruz. Çok da güzel plan ve program yaptık' dedi Özdemir."

"BİR ŞEHİRDE OYNAMAK SÖZ KONUSU DEĞİL"

"İkincisi; 'Bir şehirde toplanıp oynamak söz konusu mu?' dedim, 'Hayır' dedi. 'Ağustos'un sonuna sarkma ihtimali olur mu?' diye sorduğumda ise 'O tamamen yeni sezonun ne zaman başlayacağına bağlı. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin başlama tarihini FIFA ve UEFA ile yapılacak görüşmeler belirleyecek. Ancak ondan sonra böyle bir durumun gündeme gelebilir' dedi ama hedeflerinin haziran ayı, en geç temmuzun ilk haftasında bitirmek olduğunu dile getirdi. Özdemir, 'Sıkışık fikstürde yapacağız 10 ayrı programımız var. Diyelim ki Kurban Bayramı'na denk geldi ligin son 1-2 haftası. O zaman da maç oynatmayacağız. Ona göre de planlarımız hazır. Her ihtimali düşündük. Yeter ki biz bu müsibetten bir an evvel kurtulalım istiyoruz' diye konuştu."

"YAYINCI KURULUŞLA GÖRÜŞTÜK, SEYİRCİSİZ İHTİMALİ VAR"

"Özdemir'e yayıncı kuruluşla görüşüp görüşmediklerini de sordum. 'Görüştük. Bütün alternatiflerin bir kısmını onlara da anlattık. Önceden 7 acil durum senaryomuz vardı. Bunu 10'a çıkarttık. Eğer bazı bilim adamlarının ifade ettiği gibi mayıs ortası ya da sonuna doğru bu salgın yavaşlarsa haziranın ilk haftasında başlama düşüncemiz var. Seyirci konusunda ise o günün şartlarına karar verilecek. Ama seyircisiz oynanma ihtimali de var. Bu da o dönem Bilim Kurulu ile görüşülüp alınacak bir karar. Seyircili ya da seyircisiz bu ligi bitireceğiz' dedi."

"BÜYÜK EKONOMİK BUHRAN BEKLİYOR"

Çelikler, Özdemir'le konuşmasını aktardıktan sonra ise şöyle devam etti:

"Liglerin şu anki haliyle tescil konusunu İtalya ve İspanya gibi salgından çok etkilenen ülkeler alabilir. Ancak İngiltere ve Almanya gibi ülkeler ligi bitirmeyi istiyor. Tabii bu salgının boyutuna göre de değişebilir. Büyük bir ekonomik buhran bekliyor spor camiasını. Ülkemizde sponsorlukla ve devlet desteğiyle ayakta kalan bir sektör. Sponsor şirketlerin de ekonomik buhranda ilk kesinti yapacağı yer burası. Devlet desteğinin de olmayacağını Sayın Gençlik ve Spor Bakanı açıkladı. Yüzde 30-35 küçülme beklediğini ifade etti. FFP gevşedi ama gelsin yıldız transferler gibi bir durum yok. Galatasaray maaş indirimlerine en erken başlayan kulüp oldu. Diğer kulüpler de onları takip edecektir. Ucuz etin yahnisi tabii ki olmaz ama artık uygun fiyatlı oyuncuları bulup onu parlatacak teknik direktörlerin öne çıkacağını düşünüyorum."