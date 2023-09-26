TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Kupa için tarih verdi

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Tivibu Spor'da katıldığı canlı yayında açıklamalar yapan TFF Başkanı Büyükekşi, TFF Süper Kupa için tarih verdi.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın arasında oynanacak mücadeleyle ilgili konuşan Büyükekşi "Süper Kupa'yı 30 Aralık'ta oynatmak istiyoruz. Suudi Arabistan ve Abu Dabi kaldı. Fenerbahçe ve Galatasaray da yurt dışında oynanmasını istiyor. Benim amacım kulüplere ek gelir sağlamak" ifadelerini kullandı.

Büyükekşi'nin diğer açıklamalarından satırbaşları ise şöyle:

"Garo Mafyan bir marş hazırlıyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki gibi... Süper Lig'in bir marşı olacak ve her maç öncesi çalacak. Süper Lig'e yeni bir logo yapacağız. Şampiyonlar Ligi ile çalışan kişiyle çalışıyoruz"

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"Şampiyonlar Ligi için UEFA'dan teşekkür aldık. İstanbul Havalimanı'na final döneminde ilk olarak 1594 uçak inmiş. Türk havacılık tarihinin rekor. 11 Haziran'da ise 1749 uçak iniyor ve kalkıyor, bu yeni rekor oluyor"

"Oteller yüzde 90 doldu. 200 milyon dolardan fazla gelir oldu. 2 milyardan fazla insan bu finali izledi. Bu bir maçtı, bunu Avrupa Şampiyonası olarak düşünün"

"Türkiye daha önce 5 sefer Avrupa Şampiyonası için aday oldu ama bunların hepsi olumsuz olarak sonuçlandı. Bu dönemde hem 2028, hem 2032 için aday olduk. İtalya bize bir teklifte bulundu, '2032'ye beraber müracaat edelim şansımız yüzde 100 olsun' dediler. UEFA'ya görüşümüzü ilettik, UEFA da olumlu buldu. EURO2032 için İtalya Futbol Federasyonu ile birlikte çalışıyoruz"

"2 dakikalık bir film çekiyoruz. 2 Ekim'e kadar hazır olacak. İtalya Futbol Federasyonu, Riva'ya gelecek ve detayları netleştireceğiz. 9 Ekim'de Nyon'da UEFA'nın merkezinde son çalışmalar ve son sunumları yapacağız. 2028 için bir şey olmayacaksa, feragat edeceğiz. 10 Ekim'de ise UEFA açıklama yapacak"

"Yayın gelirlerimiz çok aşağılarda. Marka değerimizi artırmak istiyoruz. Play-off ile mi olur, başka bir şey ile mi olur, çalışıyoruz"