TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Kulüpler, devamlı bir günah keçisi arıyor

"HER TAKIMIN BİR KÖŞE YAZARI VAR"

Her takımın bir köşe yazarı olduğunu belirten Büyükekşi, ''Basının da bize göre hataları var. Çünkü basında da her takımın bir köşe yazarı var. Fenerbahçe'nin ayrı, Galatasaray'ın ayrı, Beşiktaş'ın ayrı, Trabzonspor'un ayrı. Bu da ayrı zarar veriyor Türk futboluna. Çünkü hiçbiri objektif değil. O ama, o sonunda, o takıma zarar veriyor bu bakış açısı. Çünkü hakemi suçlamak veya federasyonu suçlamak kendi hatalarını görmüyor. Hoca diyor ki, 'ya biz çok iyi oynuyoruz işte, hakemler bizi doğuruyor' veya futbolcular diyor ki 'işte biz çok iyi oynuyoruz ama'. Şu da var, şimdi diyelim ki, A takımı şampiyon oldu. Öbür oynayanlar olamadı. Şimdi ben, üç tane şampiyon yapacak halimiz var mı? Yok. Birileri kaybedecek zaten'' şeklinde konuştu.