TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Kuntz'la yolların ayrılacağı ile ilgili iddialara yanıt verdi. Büyükekşi, "Hocamız Kuntz'la ayrılma gibi bir düşüncemiz yok. Hocamızla yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Başkan Mehmet Büyükekşi, Milli Takım 'ın hedefleri ile ilgili ise "Milli Takım olarak hedeflerimizi belirlemiş durumdayız. Şu an Uluslar Ligi'nde yerimiz belli. Öncelikle hedefimiz bir üst lige çıkmak" diye konuştu.

'Çok daha iyiye gidecek'

Yapay zekanın yaptığı hakem atamalarından memnun musunuz? sorusuna Başkan Mehmet Büyükekşi; "Yeni bir uygulama yapıyoruz. İyinin düşmanı mükemmeldir. Her zaman daha mükemmeli arıyoruz. Şu an gelişme aşamasında. İnşallah her geçen gün daha iyiye gidecek" yanıtını verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi "İlk günden beri Fair Play çağrısı yapıyoruz. Futbol barış, dostluk, kardeşlik ve sevgi demek. O yüzden futbolda küfürsüz, kavgasız, dövüşsüz, kadınların, çocukların da geldiği maçlar olmasını istiyoruz. Bir kurul oluşturduk, her ay bir çalışma yapacaklar" diye konuştu.