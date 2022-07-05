TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, TV100'de katıldığı televizyon programında çarpıcı açıklamalar yaptı. Büyükekşi'nin sözlerinden öne çıkanlar şöyle:

"SADECE İKİ HAFTA OLDU"

"Göreve geleli 2 hafta oldu, biraz yoğun çalışıyoruz. 8-10 saat toplantılar yapıyoruz, sorunları hızlı bir şekilde çözmeye çalışıyoruz. 30 yıldan bu yana çok farklı sivil toplum örgütlerinde başkanlık ve yöneticilik yaptım. Kayserispor Başkanı Berna Hanım'ın bir sözü var; ona ilk seçildiğinde "Ofsaytı biliyor musun?" diye sordular, o da "Benim bilmeme gerek yok, ben futbol oynamayacağım, ben yöneteceğim" dedi. Ben de 30 yıldan bu yana hem başkanlık hem de yöneticilik yapıyorum."

"GAZİANTEP FK'DA ÖNEMLİ İŞLER YAPTIK"

"Gaziantep FK'da da önemli işler yaptık, yeni çıkmış bir takımdı. İki yıl üst üste ilk 5'e oynadık. Yeni kurulmuş bir takım. Orada da başkanlık ve yöneticilik yaptım, burada aynı şekilde inşallah yapılmayan şeyleri yapacağız. Rahmetli Hasan Doğan, benim çok samimi aile dostumdu. Haftada 2-3 kez görüşürdük. Euro2008'de hep beraberdik. Seçimden önce bütün kulüp başkanları ile görüştüm. Kulüpler Birliği ile 3 sefer toplantı yaptım. Çözüm olarak güven dedim. Türk futbolunun en çok ihtiyaç duyduğu şey"

"Kulüp başkanı olmak için de yine önemli bir yöneticilik lazım, bütçe lazım. Ben kulübü borçsuz aldım, borçsuz bıraktım. 3. Lig takımlarıyla konuşuyorum, 3-12 milyon lira arası borcu var, 2. Lig'le konuşuyorum, 10-30 milyon lira borçları var. 1. Lig'de de aynı şekilde takımların borcu var. Süper Lig'i söylemeye gerek yok. Yaptığım çalışmalarda belli bir altyapımız var, belli çalışmalarımız var. Bana ilk Süper Lig kulüplerinden Mecnun Otyakmaz arayıp, gel bize başkan ol, destek ol dedi. İlk talep ondan geldi. Gaziantep FK'da görev yaparken, Kulüpler Birliği'nde görev aldım. Orada da birçok kulüp başkanımız benim Kulüpler Birliği Başkanı olmam için çok ısrar etti. En son rahmetli Mustafa Cengiz başkan, Ahmet Nur Çebi aday olunca, "Ben itiraz ediyorum, benim adayım Mehmet Büyükekşi" dedi. Hep birileri beni teşvik etti."

"EN ÖNEMLİ SORUN: GÜVEN"

"Türk futbolunun en önemli sorunu güven. Şu anda kimse birbirine güvenmiyor. Biz bu güven ortamını inşallah yaratacağız. Türkiye'de herkes bana daha fazla adalet olsun diyor. Geçtiğimiz sezon hakemlerle ilgili çıkan şeyler futbolu olumsuz etkiledi. Biz onun için bir dizi tedbir aldık. Ben seçimden önce de projelerimi anlattım kulüplerimize. Bizim en önemli konularımız; güven duygusunu oluşturmak, adalet, eşitlik ve şeffaflık. Bu konularda adımlarımızı attık. Benim için önemli olan şey, bir olay olduktan sonra onu tamir etmek için uğraşmak önemli değil. Önemli olan problemi, problem olmadan önlemek. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz"

"YÖNTEMİ UYGULASAK TRANSFER YAPAMAYACAKLARDI"

"Harcama limitlerinde bunu yaptık, biz seçildiğimiz gün açıklanacaktı, çok sıkıntılıydı, talimatları değiştirdik, kulüpleri rahatsız etmeyecek bir yöntem belirledik. Eğer o yöntemi uygulasaydık, Anadolu kulüplerinin birçoğu transfer yapamayacaktı. Belki maç yapamayacak hale gelecek takımlar olacaktı."

"ARTIK DENİZ BİTTİ"

"Artık deniz bitti. Eskisi gibi bir başkan çok para harcayıp, bir sonraki başkan borcu ödemek zorunda kalmayacak. O yüzden biz, görevimizi yapıyoruz. Görevimiz sürdürülebirliği sağlamak. Bunun için de biz şartları oluşturuyoruz. O şartlar için de herkes bütçesine uygun hareket etmek zorunda. Ben de iki yıl başkanlık yaptım, yüksek ücretli oyuncuları gönderip, daha makul oyuncuları aldık. Kulüplerin bundan sonra buna göre hareket etmesi lazım."

"Kulüplerle kavga etmeyeceğiz, kulüplerle birlikte hareket edeceğiz dedim. Futbolun marka değerini yükseltmemiz lazım. Kavga etmememiz lazım. Bir yerde eğer kavga varsa, orada hayır, bereket olmaz. Önce birlikte yaşamayı öğreneceğiz."

YABANCI SINIRI OLACAK MI?

"Gerekirse hiç sınır da getirmeyebiliriz, gerekirse 14'te tutabiliriz. Burada önemli olan doğruyu bulabilmek ama bunu hep birlikte yapacağız. Türk futbolunun gelişimi adına neler yapılması gerekiyorsa, bunu birlikte planlamak istiyoruz."

"KALİTE SINIRLA ARTMAZ"

"Sınır koyunca futbolun kalitesinin arttığına inanmıyorum. Biz yeni bir şey yapmadık, göreve geldikten bir gün sonra bu kararı aldık. Birçok kulübün sıkıntısı var. Yerli futbolcuların maliyetlerinin yüksekdiği, zaten kulüpler zor durumda, kur artışından dolayı bütçelerini tutturamıyorlar, o yüzden biz hızlı bir şekilde karar verip, onları rahatlatıp, gelecekte ne yapılacaksa birlikte karar vermek lazım. Bizim tek başımızı bir karar almamız sıkıntılar yaratacak. Biz o yüzden futbolcu yetiştirmek başlayıp, sürdürülebilirliği sağlamamız lazım."

"Biz 14 yabancıya ilave bir şey getirdik, 21 yaş altı 10 kez milli olmak kaydıyla 3 yabancı daha alabilirsiniz dedik. Süper Lig'e 3, 1. Lig'e de 2 oyuncu alma izni verdik. Burada amaç şu, belki bir üst yaş sınırı konulabilir. Şu anda maalesef birçok yabancı futbolcunun ya son durağı, ya sondan bir önceki durağı. Daha genç oyuncuları alıp, buranın bir atlama taşı olmasını sağlamamız gerekiyor. İlla bunların Türkiye'de yetiştireceğimiz oyuncular değil, yurt dışından da genç oyuncu getirip, oynatıp, transfer edip, gelir sağlayabiliriz"

"YABANCI YATIRIMCIYA İHTİYAÇ VAR"

"Biz yayıncı kuruluşla anlaşma yaparken, iki tane şey önerdim; 1- Bazı Anadolu kulüplerinin kendi aralarındaki maçlarını haftanın maçı yapalım. Jeneriklerine o Anadolu şehrinin; tarihi, turistik güzelliklerinden çekimler yapalım. 105 ülke demek, ne demek? Bizim gerek endüstri olarak, gerekse turizm olarak yabancı yatırımcı ihtiyacımız var. Dövize ihtiyacımız var."

YENİ MHK

"Kesin değil, bu hafta sonuna kadar inşallah kamuoyu ile paylaşırız. Sabri Beyle görüştüm, eski MHK Başkanı olduğu için. Biz futbolun, 2022-2023 sezonundan itibaren fair-playe çok önem veriyoruz. Biz Türkiye'de bütün maçlarda fair-playin ön plana çıkmasını istiyoruz. Maçlarda küfürün olmadığı, kavganın, dövüşün olmadığı bir ortam yaratmak istiyoruz. Ve bir uygun ortamları yaratmak için de TFF'de 2 tane kadın yönetim kurulu üyesi var dedim, bütün kurullarda en az bir tane kadın koyacağız. Her yere de kriter getiriyoruz. Biz MHK'da da kadın koyacağız. Her kurulda en az bir tane kadın olacak. Kadın elinin değdiği yerde, kavga gürültü olmaz, saygı, sevgi oluyor. İnsanlar kendine çeki düzen veriyor. Stadyumlarda da aynısının olmasını istiyoruz. Bu konuda çalışıyoruz"

"KURULLARA 10 YIL TECRÜBE GETİRDİK"

"Sadece Tahkim'de 10 yıl tecrübe vardı. Biz tüm kurullara 10 yıl tecrübe getirdik. Mal beyanında bulunma şartı getirdik. Bütün kurul üyelerine, hakemlere de getireceğiz. Bunu birçok mecrada açıkladım ben. 8 yıldan fazla görev yapmamış olma kriterini de getirdik. 8 yıldan fazla görev yapılmasını istemiyoruz. Tercihen master veya spor konusunda bir ihtisası varsa ya da bir kitabı varsa, tercihen en az bir kadın üye, tercihen akademisyen olmasını istedik. Tercihen en az bir kişinin hakim ve savcılık tecrübesi olmasını istedik. Biz doğru isimler, bu isimlerin de kamuyounda kabul göreceğini düşünüyoruz."

FİKSTÜR ELEŞTİRİLERİNE YANIT

"Fikstür ile eleştiri doğru değil. Ben özellikle altını çizmek istiyorum, bir şeyi önce detaylı incelemek lazım. Bir algoritma ile bunlar hazırlanıyor. Burada kısıtlar var. Örneğin; ilk 5 haftada bazı takımların ön eleme maçları var. Bunların hepsi algoritmada yazılıyor. Bunların bazıları salı günü, bazıları perşembe oynayacak. Dünya Kupası oynanacak, bir buçuk aylık ara olacak. Takımların bu süre zarfında yapacağı maçlarda, bazı takımların sahası yok Süper Lig'de, bazı takımlar aynı stadyumu kullanacak, İstanbul'da 3 büyük takımın aynı anda maç yapması güvenlik açısından sıkıntı oluyor, onun için az iki tanesi İstanbul'da. Birçok karmaşık kriter var, bunlar bilgisayara konunca, ortaya çıkan algoritma ile bunlar oluşuyor. Biz bunu anlattık Kulüpler Birliği'ne. Kriterleri koyunca ve Dünya Kupası'nı da ekleyince ortaya böyle bir takvim çıkıyor"

"Biz dedik ki göreve gelir gelmez, 15 gün içinde yayın ihalesi, harcama limiti ve yabancı sınırı için karar alacağız dedik. 3 gün içinde hepsinin kararını aldık, açıkladık. Hakem performansları ve atamalarla ilgili çalışmalar yapacağız dedim. Hakem atamalarını yapay zeka ile yapacağız. İşi verdik, yapılıyor şu anda. Adaletli ceza mekanizması dedik, cezaları gözden geçiriyoruz. Hem temsilcileri hem de gözlemcileri bilgisayar ile ataması yapılacak. Kriterler girilecek, 30-40 tane kriter var. Deplasman yasağını kaldıracağız dedik, kaldırdık.

YAYIN İHALESİ

"Orada yapılan çalışma, bizden önce yapılan, her şeyin ihalesi yapılıyordu, tek ihaleydi. Burada paketler yapılmış. Bunların tamamına hiç kimse bir teklif vermemiş. En yüksek verilen teklif de 1.3 milyar lira. Kabul edersiniz, bu süreçte sadece federasyon değil, Kulüpler Birliği'nin de olduğu bir kurul kurulmuş. Ama istenen rakamlar olmayınca, kuruldan birçok üye istifa etmiş. Hem federasyon hem de Kulüpler Birliği tarafından. Daha sonra beın SPORTS 1.9 milyar lira bir teklif vermiş. Nihat Bey istifa ettikten sonra, en son rakam 2.50 milyon'a gelmiş ve kilitlenmiş, Servet Yardımcı imzalamamış, biz geldiğimizde durum buydu. Biz o ihaleyi iptal ettik ve geçtiğimiz dönemdeki ihaleyi uzatma kararı aldık. Biz bir yıl uzatmak istedik, ama bir yıl olursa rakam daha da düşük olacaktı. Pazarlık ve bir günde 3 toplantıktan sonra 2.2 milyara bu işi imzalama kararı aldık. Bir gün sonra da basın toplantısı düzenledik"

HAKEMLERE TESTLER GELİYOR!

"Hakemlerin; liderlik, vücut dili kullanma, stres altında karar verme, hızlı karar verebilme gibi birçok konuda testler yapacağız. Bu testler neticesinde eksikleri varsa, eğitim vereceğiz. Mal beyanı isteyeceğiz. Daha sonra fiziksel testler olacak. Hakem atamalarını dijital olarak yapacağız, gözlemcileri de aynı şekilde. Sahadaki hakem ile VAR hakemini ayıracağız. Sahadaki hakem VAR'da maç yönetmeyecek. VAR hakemi ayrı, sahadaki hakem ayrı olacak. Gözlemci için de farklı kriterler getirdik, uymayanlar yapamayacak. Gözlemci sayısını 2'ye çıkaracağız. Birisi sahada olacak, bir tanesi de Riva'da bir odadan izleyecek. Dijital olarak raporunu yazacak ve bilgisayara girecek. Sahadaki gözlemciye de belli bir süre vereceğiz, ondan sonra o da raporunu merkeze gönderecek. İkisinin ortalamasını alıp, hakemin notunu vereceğiz. Temsilcilerle ilgili de çalışmalarımız var."

FENERBAHÇE'NİN 28 ŞAMPİYONLUK İDDİASI

"Bence haksızlık ediyorsunuz, bizim önümüze falan gelmedi bu. 2 yıl önce gelmiş bir şey, 2 yıldan beri federasyon karar vermemiş. 15 gün olmuş, birçok konuyu 3-5 günde çözmüşüz ve önümüzde çok önemli projeler var. Siz şimdi bunu soruyorsunuz. Bu sorun mu, değil mi, onu da bilmiyorum ben. Ben bilgi sahibi olmadan, fikir sahibi olmam dedim. Şu an yorum yapamam. Ne söylesem yanlış olur. Şu anda bizim gündemimiz, Türkiye futbolunu ilgilendiren önemli konularımız var. Bir yıl görev süremiz var. Bu bir içinde belki on yılda, yirmi yıldır yapılmamış işleri yapmayı hedefliyoruz. Bunu ne zaman çözeceksiniz, yapacaksınız, bunları ben doğru bulmuyorum. Bizim hedefimiz güzel bir iklim yaratmak. Bu işi yaparken de, tüm kulüplerin el ele vererek yapmasını istiyoruz, müracaat ne zaman yapılmış, niye karar vermemişler, onları da bilmiyorum."

2010-11 SÜPER KUPA FİNALİ OYNANACAK MI?

"Şu anda böyle bir şeyin bana göre kimseye bir faydası yok. Şu anda bize gelen böyle bir talep yok. Şu anda bizim gündemimizde Sivasspor ve Trabzonspor'un bu ay sonu olan maçı var."

SOSYAL MEDYA HESAPLARI AÇILIYOR!

"Süper Lig ve 1. Lig'in sosyal medya hesaplarını başlatacağız. Bu sonuna kadar yetişir inşallah"



