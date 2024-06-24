TFF Başkan Vekili Mustafa Eröğüt: Montella, Arda Güler'i korumak istedi

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mustafa Eröğüt, sosyal medyada gündem olan Vincenzo Montella-Arda Güler videosu hakkında beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

Görüntü sonrası Montella ile görüştüklerini söyleyen Mustafa Eröğüt, "Antrenman sonrasında bir yemek programımız vardı. O yemek esnasında sosyal medyada bir hareketlilik olduğunu fark ettik. İlk görüntüye baktığınız zaman yanlış anlayabilirsiniz yani ama esasına baktığınızda kesinlikle her şey kontrol altında. Montella ile konuştuk, "Hocam şöyle bir görüntü var." hoca ise bize, "Ben, Arda'yla konuştum, kağıt üzerinde de gösterdim." dedi." ifadelerini kullandı.

"ARDA, 'SIKINTI YOK' DEDİ"

Hamit Altıntop'un gidip Arda Güler ile görüştüğünü söyleyen Mustafa Eröğüt şu sözlerle devam etti:

"Bu görüntü bir rahatsızlık oluşturdu. Hamit Altıntop, Arda Güler ile görüşmeye gidip, "Herhangi bir sıkıntı var mı?" diye sordu. Arda ise, "Tabii ki de yok. Bu şekilde konuştuk. Sonra hoca uyarınca ben de antrenmana devam ettim." cevabını verdi."

"ARDA'YI FİZİKSEL VE MENTAL OLARAK KORUMAK İSTEDİ"

Planlarının bu şekilde olduğunu belirten Mustafa Eröğüt, "Takım içerisinde hiçbir sıkıntı yok. Vincenzo Montella'nın en baştan beri kafasında olan plan zaten Arda'nın, Çekya maçında yüzde yüz hazır olmasıydı. Tüm planlar buna göre hazırlandı. Montella, Arda'yı hem fiziksel hem de mental olarak korumak istedi." dedi ve şu sözlerle cümlelerini noktaladı:

"Biz en başta Montella ile 3 hedef belirledik. Kısa vadeli olan EURO 2024'te yer almak. Oraya gittiğimizde ise gruptan çıkmamız lazım diye konuştuk. İkinci hedefimiz ise Eylül ayında başlayacak olan Uluslar Ligi'nde A Grubu'na yükselmek çünkü bizim olmamız gereken yer A Grubu. 3. ve son hedefimiz ise 2026 Dünya Kupası'nda yer almak."