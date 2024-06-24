Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası TFF Başkan Vekili Mustafa Eröğüt: Montella, Arda Güler'i korumak istedi - Futbol Haberleri

        TFF Başkan Vekili Mustafa Eröğüt: Montella, Arda Güler'i korumak istedi

        Sosyal medyada gündem olan Vincenzo Montella-Arda Güler görüntüleri hakkında TFF Başkan Vekili Mustafa Eröğüt'ten açıklama geldi. Eröğüt, "Takım içerisinde hiçbir sıkıntı yok. Vincenzo Montella'nın en baştan beri kafasında olan plan zaten Arda'nın, Çekya maçında yüzde yüz hazır olmasıydı. Montella, Arda'yı hem fiziksel hem de mental olarak korumak istedi." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.06.2024 - 23:02 Güncelleme: 24.06.2024 - 23:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        TFF'den Montella ve Arda açıklaması!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mustafa Eröğüt, sosyal medyada gündem olan Vincenzo Montella-Arda Güler videosu hakkında beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

        Görüntü sonrası Montella ile görüştüklerini söyleyen Mustafa Eröğüt, "Antrenman sonrasında bir yemek programımız vardı. O yemek esnasında sosyal medyada bir hareketlilik olduğunu fark ettik. İlk görüntüye baktığınız zaman yanlış anlayabilirsiniz yani ama esasına baktığınızda kesinlikle her şey kontrol altında. Montella ile konuştuk, "Hocam şöyle bir görüntü var." hoca ise bize, "Ben, Arda'yla konuştum, kağıt üzerinde de gösterdim." dedi." ifadelerini kullandı.

        "ARDA, 'SIKINTI YOK' DEDİ"

        Hamit Altıntop'un gidip Arda Güler ile görüştüğünü söyleyen Mustafa Eröğüt şu sözlerle devam etti:

        "Bu görüntü bir rahatsızlık oluşturdu. Hamit Altıntop, Arda Güler ile görüşmeye gidip, "Herhangi bir sıkıntı var mı?" diye sordu. Arda ise, "Tabii ki de yok. Bu şekilde konuştuk. Sonra hoca uyarınca ben de antrenmana devam ettim." cevabını verdi."

        "ARDA'YI FİZİKSEL VE MENTAL OLARAK KORUMAK İSTEDİ"

        Planlarının bu şekilde olduğunu belirten Mustafa Eröğüt, "Takım içerisinde hiçbir sıkıntı yok. Vincenzo Montella'nın en baştan beri kafasında olan plan zaten Arda'nın, Çekya maçında yüzde yüz hazır olmasıydı. Tüm planlar buna göre hazırlandı. Montella, Arda'yı hem fiziksel hem de mental olarak korumak istedi." dedi ve şu sözlerle cümlelerini noktaladı:

        "Biz en başta Montella ile 3 hedef belirledik. Kısa vadeli olan EURO 2024'te yer almak. Oraya gittiğimizde ise gruptan çıkmamız lazım diye konuştuk. İkinci hedefimiz ise Eylül ayında başlayacak olan Uluslar Ligi'nde A Grubu'na yükselmek çünkü bizim olmamız gereken yer A Grubu. 3. ve son hedefimiz ise 2026 Dünya Kupası'nda yer almak."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Fidan'dan Habertürk'e açıklamalar
        Maçta müthiş heyecan!
        Maçta müthiş heyecan!
        Otel odasında ölü bulunmuşlardı! Son görüntüleri ortaya çıktı
        Otel odasında ölü bulunmuşlardı! Son görüntüleri ortaya çıktı
        Çelik'ten açıklamalar
        Çelik'ten açıklamalar
        Oturduğu yerde bıçaklı saldırıya uğradı
        Oturduğu yerde bıçaklı saldırıya uğradı
        TikTok'ta "Ben dudak seviyorum" deyip çocuğu dudağından öptüren kadın tutuklandı
        TikTok'ta "Ben dudak seviyorum" deyip çocuğu dudağından öptüren kadın tutuklandı
        G.Saray'dan dev teklif!
        G.Saray'dan dev teklif!
        "4 ana başlıkta önerilerimizi sunduk"
        "4 ana başlıkta önerilerimizi sunduk"
        Milli Takım'a destek açıklaması!
        Milli Takım'a destek açıklaması!
        20 yıl kan sulandırıcı kullanan 75 yaşındaki hastanın kalbine tıpa takıldı
        20 yıl kan sulandırıcı kullanan 75 yaşındaki hastanın kalbine tıpa takıldı
        Bu topraklarda Kısırdöngüspor hep şampiyon!
        Bu topraklarda Kısırdöngüspor hep şampiyon!
        Kraliyette dert üstüne dert
        Kraliyette dert üstüne dert
        Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı!
        Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı!
        İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu ve 'Azmanbüs' açıklaması
        İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu ve 'Azmanbüs' açıklaması
        "Arda ile Montella arasında sorun yok"
        "Arda ile Montella arasında sorun yok"
        Tembellikten kurtulmak için 8 yöntem!
        Tembellikten kurtulmak için 8 yöntem!
        "Son 16 turuna yükseleceğiz"
        "Son 16 turuna yükseleceğiz"
        Bilinmeyen tehdit: Zor fark ediliyor! Ne zaman doktora başvurmalı?
        Bilinmeyen tehdit: Zor fark ediliyor! Ne zaman doktora başvurmalı?
        Çıralı'da deniz kaplumbağası yuva sayısında 30 yılın rekoru bekleniyor
        Çıralı'da deniz kaplumbağası yuva sayısında 30 yılın rekoru bekleniyor
        Montella'ya tepki, Arda'ya destek
        Montella'ya tepki, Arda'ya destek
        Habertürk Anasayfa