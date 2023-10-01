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        Haberler Spor Futbol Spor Toto 3. Lig TFF 3. Lig'de toplu sonuç - Futbol Haberleri

        TFF 3. Lig'de toplu sonuç

        TFF 3. Lig'de 4. hafta maçları oynandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 23:00 Güncelleme: 01.10.2023 - 23:00
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        TFF 3. Lig'de toplu sonuç
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        Ligde 4 grupta yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

        - 1. Grup

        Küçükçekmece Sinopspor-Mardin 1969: 1-1

        Artvin Hopaspor-Tarsus İdman Yurdu: 4-0

        Talasgücü Belediyespor-Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 2-1

        Edirnespor-Kepezspor: 0-0

        İnegöl Kafkas Gençlikspor-Kırıkkalegücü: 1-0

        Karabük İdmanyurdu-Aliağa: 0-4

        52 Orduspor-Ayvalıkgücü Belediyespor: 1-0

        - 2. Grup

        3Gen Holding Elazığspor-TPAO Batman Petrolspor: 0-0

        1954 Kelkit Belediyespor-Amasyaspor: 1-1

        Anadolu Üniversitesi-Pazarspor: 1-1

        Efeler 09-Amber Çay Eynesil Belediyespor: 1-1

        Bulvarspor-Sapanca Gençlikspor: 0-1

        Silifke Belediyespor-Ergene Velimeşespor: 1-0

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        Karşıyaka-Turgutluspor: 0-1

        - 3. Grup

        1922 Konyaspor-Kuşadasıspor: 0-2

        Sivas 4 Eylül-Bornova 1877: 0-6

        Bayburt Özel İdarespor-Darıca Gençlerbirliği: 0-0

        Karaköprü Belediyespor-Merkür Jet Erbaaspor: 3-2

        Osmaniyespor-Büyükçekmece Tepecikspor: 1-1

        Belediye Kütahyaspor-Akhisarspor: 4-1

        Silivrispor-ONVO Ağrı 1970: 4-0

        - 4. Grup

        Sebat Gençlikspor-Siirt İl Özel İdaresi: 2-1

        Tokat Belediye Plevnespor-Armoni Alanya Kestelspor: 1-1

        Bitexen Adana 1954 FK-Orduspor 1967: 1-0

        Bursa Yıldırımspor-Nevşehir Belediyespor: 3-1

        Bergama Sportif Faaliyetler-Muş 1984 Muşspor: 4-2

        Balıkesirspor-23 Elazığ FK: 0-0

        Güneş Holding Çankayaspor-Sultanbeyli Belediyespor: 2-1

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