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        Haberler Spor Futbol Spor Toto 3. Lig TFF 3. Lig'de 2024-2025 sezonunun takvimi açıklandı - Futbol Haberleri

        TFF 3. Lig'de 2024-2025 sezonunun takvimi açıklandı

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 3. Lig'de 2024-2025 sezonunun 8 Eylül 2024'te başlayıp 26 Mayıs 2025'te tamamlanacağını duyurdu. Play-off müsabakalarının ise ileri bir tarihte ilan edileceği belirtildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 15:42 Güncelleme: 22.05.2024 - 15:42
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        Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla TFF 3. Lig’de 2024-2025 sezonunun planlamasını duyurdu. Buna göre, TFF 3. Lig maçları 8 Eylül 2024 tarihinde başlayacak. Sezonun ilk yarısı 15 Aralık 2024 tarihinde sona erecek. İkinci devre ise 19 Ocak 2025’te başlayıp 26 Mayıs 2025 günü oynanacak müsabakalarla tamamlanacak.

        Play-off karşılaşmalarına ilişkin tarihler ise daha sonra ilan edilecek.

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