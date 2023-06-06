Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol 1. Lig

TFF 2023-2024 transfer dönemi tarihlerini açıkladı

Türkiye Futbol Federasonu, 2023-2024 futbol sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini belirledi

Giriş: 06.06.2023 - 21:23 | Güncelleme: ABONE OL
TFF 2023-2024 transfer dönemi tarihlerini açıkladı
HABERTURK.COM

TFF, transfer döneminin başlangıç ve bitiş tarihini duyurdu.

Türkiye'de yaz transfer dönemi 26 Haziran 2024'te başlayıp, 15 Eylül 2023 tarihinde sona erecek. Kış transfer dönemi ise 11 Ocak 2024'te başlayacak ve 9 Şubat'ta bitecek.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Buna göre; 2023-2024 futbol sezonunda Birinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 26 Haziran 2023 tarihinde başlayıp, 15 Eylül 2023 tarihinde sona ermesine ve İkinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 11 Ocak 2024 tarihinde başlayıp, 9 Şubat 2024 tarihinde sona ermesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Evlilik kredisi başvuru şartları
Evlilik kredisi başvuru şartları
Almanya'da gündem Rammstein solisti Till Lindemann
Almanya'da gündem Rammstein solisti Till Lindemann
İki yiğit çıktı meydane
İki yiğit çıktı meydane
2023 Buğday fiyatları açıklandı!
2023 Buğday fiyatları açıklandı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.