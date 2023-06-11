Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol Spor Toto 3. Lig

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'e VAR sistemi geliyor

Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'in ardından TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ilk kez Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi uygulanmaya başlanacak.

Giriş: 11.06.2023 - 17:18 | Güncelleme: ABONE OL
TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'e VAR sistemi geliyor
İHA

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 12, 13, 14, 15 Haziran tarihlerinde oynanacak olan play-off final müsabakalarında VAR sisteminin uygulanacağı duyuruldu.

VAR sistemi uygulanacak play-off final maçlarının tarihleri ve programı şöyle:

12 Haziran Pazartesi
TFF 3. Lig 1. Grup: Belediye Derince Spor - 52 Orduspor FK

13 Haziran Salı
TFF 3. Lig 2. Grup: Armoni Alanya Kestelspor - Karaman Futbol Kulübü

14 Haziran Çarşamba
TFF 3. Lig 3. Grup: Beyoğlu Yeni Çarşı Spor - Kepez Belediyespor

15 Haziran Perşembe
TFF 2. Lig Beyaz Grup finalisti ile Kırmızı Grup finalisti karşılaşacak

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
MSB acı haberi duyurdu! Pençe-Kilit'te 2 asker şehit oldu
MSB acı haberi duyurdu! Pençe-Kilit'te 2 asker şehit oldu
Görenler aradı, bileğindeki kelepçe polisi alarma geçirdi!
Görenler aradı, bileğindeki kelepçe polisi alarma geçirdi!
Evini günübirlik kiraya verenlere 238 bin lira ceza
Evini günübirlik kiraya verenlere 238 bin lira ceza
Bakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı ile görüştü
Bakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı ile görüştü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.