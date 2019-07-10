TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de gruplar belli oldu

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig grupları belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva’da bulunan merkezinde yapılan kura çekiminde TFF yetkilileri ve kulüplerin temsilcileri hazır bulundu. Gaziantepspor’un aldığı ceza sonrasında küme düşürülmesi nedeniyle bu sezon 3. Lig’deki 1 grubun 17 takımla oynanacağı açıklandı. Çekilen kura sonrasında 2. Grup, yeni sezonda 17 takımla oynanacak. Bunun yanı sıra birçok takımın isim değişikliği talebi, henüz TFF yönetimi tarafından görüşülmediği için, kura çekiminde bu takımlar eski isimleriyle yer aldılar. TFF tarafından bu konu görüşüldükten sonra kulüplere isim değişikliği talepleri hakkında bilgi verilecek.

Çekilen kuralar sonrasında gruplar şu şekilde oluştu:

TFF 2. Lig Beyaz Grup

Afjet Afyonspor

Amed Sportif Faaliyetler

BAK Spor Kulübü

Gümüşhanespor

Hacettepespor

Hekimoğlu Trabzon

İnegölspor

Kırklarelispor

Konya Anadolu Selçukspor

Manisa BB Spor

Pendikspor

Samsunspor

Sarıyer

Şanlıurfaspor

Sancaktepe Bld. Spor

Tarsus İ.Y.

Yeni Çorumspor

Zonguldak Kömürspor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup

Ankara Demirspor

Bandırmaspor Baltok

Bayburt İl Özel İdare

Birevim Elazığspor

Bodrum Bld. Bodrumspor

Ergene Velimeşespor

Etimesgut Bld.

Eyüpspor

Kahramanmaraşspor

Kardemir Karabükspor

Kastamonuspor 1966

Kırşehir Bld.

Niğde Anadolu FK

Sakaryaspor

Sivas Bld.

Tuzlaspor

Utaş Uşakspor

Van BB. Spor

TFF 3. Lig 1. Grup

24 Erzincanspor

68 Aksaray Bld.

Artvin Hopaspor

Çankaya FK

Çatalcaspor

Düzcespor

Erzin Bld.

Karbel Karaköprü Bld.

Kızılcabölükspor

Manisaspor

Serik Bld.

Silivrispor

Sultanbeyli Bld.

Şile Yıldızspor

Tire 1922

Tokatspor

Yeni Orduspor

Yomraspor

TFF 3. Lig 2. Grup

1877 Alemdağspor

Ağrı 1970 Spor

Belediye Derincespor

Büyükçekmece Tepecikspor

Cizrespor

Elaziz Bld.

Erbaaspor

Erokspor

Fatsa Bld.

Fethiyespor

Karşıyaka

Kemerspor 2003

Kocaelispor

Kozan Bld.

Ofspor

Payaspor

Turgutluspor

TFF 3. Lig 3. Grup

Altındağ Bld.

Batman Petrolspor

Bayrampaşa

Darıca GB

Diyarbekirspor

Gölcükspor

Halide Edip Adıvarspor

Karacabey Bld.

Kelkit Bld. Hürriyetspor

Malatya Yeşilyurt Bld.

Modafenspor

Muğlaspor

Nazilli Bld.

Nevşehir Bld.

Osmaniyespor