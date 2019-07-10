TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de gruplar belli oldu

10 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig grupları belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva’da bulunan merkezinde yapılan kura çekiminde TFF yetkilileri ve kulüplerin temsilcileri hazır bulundu. Gaziantepspor’un aldığı ceza sonrasında küme düşürülmesi nedeniyle bu sezon 3. Lig’deki 1 grubun 17 takımla oynanacağı açıklandı. Çekilen kura sonrasında 2. Grup, yeni sezonda 17 takımla oynanacak. Bunun yanı sıra birçok takımın isim değişikliği talebi, henüz TFF yönetimi tarafından görüşülmediği için, kura çekiminde bu takımlar eski isimleriyle yer aldılar. TFF tarafından bu konu görüşüldükten sonra kulüplere isim değişikliği talepleri hakkında bilgi verilecek.
Çekilen kuralar sonrasında gruplar şu şekilde oluştu:
TFF 2. Lig Beyaz Grup
Afjet Afyonspor
Amed Sportif Faaliyetler
BAK Spor Kulübü
Gümüşhanespor
Hacettepespor
Hekimoğlu Trabzon
İnegölspor
Kırklarelispor
Konya Anadolu Selçukspor
Manisa BB Spor
Pendikspor
Samsunspor
Sarıyer
Şanlıurfaspor
Sancaktepe Bld. Spor
Tarsus İ.Y.
Yeni Çorumspor
Zonguldak Kömürspor
TFF 2. Lig Kırmızı Grup
Ankara Demirspor
Bandırmaspor Baltok
Bayburt İl Özel İdare
Birevim Elazığspor
Bodrum Bld. Bodrumspor
Ergene Velimeşespor
Etimesgut Bld.
Eyüpspor
Kahramanmaraşspor
Kardemir Karabükspor
Kastamonuspor 1966
Kırşehir Bld.
Niğde Anadolu FK
Sakaryaspor
Sivas Bld.
Tuzlaspor
Utaş Uşakspor
Van BB. Spor
TFF 3. Lig 1. Grup
24 Erzincanspor
68 Aksaray Bld.
Artvin Hopaspor
Çankaya FK
Çatalcaspor
Düzcespor
Erzin Bld.
Karbel Karaköprü Bld.
Kızılcabölükspor
Manisaspor
Serik Bld.
Silivrispor
Sultanbeyli Bld.
Şile Yıldızspor
Tire 1922
Tokatspor
Yeni Orduspor
Yomraspor
TFF 3. Lig 2. Grup
1877 Alemdağspor
Ağrı 1970 Spor
Belediye Derincespor
Büyükçekmece Tepecikspor
Cizrespor
Elaziz Bld.
Erbaaspor
Erokspor
Fatsa Bld.
Fethiyespor
Karşıyaka
Kemerspor 2003
Kocaelispor
Kozan Bld.
Ofspor
Payaspor
Turgutluspor
TFF 3. Lig 3. Grup
Altındağ Bld.
Batman Petrolspor
Bayrampaşa
Darıca GB
Diyarbekirspor
Gölcükspor
Halide Edip Adıvarspor
Karacabey Bld.
Kelkit Bld. Hürriyetspor
Malatya Yeşilyurt Bld.
Modafenspor
Muğlaspor
Nazilli Bld.
Nevşehir Bld.
Osmaniyespor
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